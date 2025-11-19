台中「超巨蛋」採民間自提BOT 盧市長：全力催生國際級地標

多位市議員關心台中超巨蛋的規劃期程。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市議會十九日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關心超巨蛋的規劃期程，市長盧秀燕表示，面對演唱會經濟與棒球熱潮快速升溫，台灣僅有一座大巨蛋已遠遠不足，因此台中推動超巨蛋的時機正好，市府計畫採取民間自提BOT模式興建，並加速審查可行性報告，盼於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，打造台灣第二座、同時具備國際水準與地標性的世界級超巨蛋。

盧市長表示，台中超巨蛋的建設時機正好，因為台灣的演唱會和棒球熱潮持續增長，台北大巨蛋顯示了大型場館的巨大需求。盧市長強調，雖然台中市政府目前的財政狀況並未能完全負擔建設費用，但透過民間投資，超巨蛋有望以公私合營的方式推動。市府已選定水湳經貿園區作為建設地點，目前正在進行可行性報告的審查，並將辦理公聽會完成可行性後，依促參程序預計於明年初公開徵求投資計畫書。

盧市長指出，台中超巨蛋的建設預計將需要四至五百億的民間投資，且必須符合相關法律規定，公告徵求投資計畫書的過程將持續三個月。她提到，透過中央的促參法規，將採取民間自提BOT模式來吸引民間投資，相信超巨蛋可以順利興建。市府希望在明年秋季前完成所有程序並與最優申請人簽訂契約，屆時台中將迎來台灣第二座超巨蛋，成為區域重要的文化與經濟中心。