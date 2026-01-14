台中 辰億重劃案爭議未歇 環團籲環差審查暫緩

辰億自辦市地重劃案爭議持續延燒，相關案件已進入高等法院台中分院審理。（馮惠宜攝）

位於台中市西屯區、南屯區開發規模達15公頃的「辰億自辦市地重劃案」爭議持續延燒。台中市政府環保局15日將召開該案環境影響差異分析報告審查會議，自救會14日聯手環團發表聲明，直指該重劃會成立程序違法，恐遭法院判定「自始無效」，呼籲環評委員會應暫緩審議，避免行政資源浪費與法律風險。環保局回應，相關訴訟案件尚未做出最終判決，行政審查程序仍應依規進行。

辰億自辦市地重劃案基地位於台中市西屯區、南屯區向上路五段與五權西路三段交叉口北側，計畫開發為工業區。該案自民國103年起籌備，107年成立重劃會，隨後陸續召開會員大會並核定重劃計畫，但因自救會質疑理監事選舉有重大瑕疵，目前仍在訴訟中。

辰億重劃案自救會會長林山章引用最高法院民事法庭裁定強調，選任理監事應獲全體會員及土地面積過半同意，該門檻不得以章程或自訂辦法降低，否則重劃會即屬未合法成立。目前相關案件已進入高等法院台中分院審理，預計近期即將宣判，若此時強行審查，恐面臨開發主體不合法的窘境。

監督施政聯盟執行長許心欣則憂心，環評審查對象必須是合法的開發單位，若法院判定重劃會自始不成立，屆時通過的環評或環差結論將因「處分對象錯誤」而面臨撤銷，整個開發程序恐將歸零。

對此，台中市環保局回應表示，相關訴訟案件目前仍在法院審理，尚未做出最終判決，基於依法行政原則，現行行政審查程序仍應依規進行。環保局強調，後續將視法院判決結果辦理，若判決影響重劃會合法性，將配合地政局判定其行政行為效力，並對相關環評案件予以適法處分，不排除撤銷相關許可。