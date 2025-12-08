台中「那日那茶」茶館 圍爐煮茶、手碟即興演奏打造五感沉浸茶席
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】當午後光線溫柔斜落，「那日那茶」的茶飲空間裡，少女盤坐榻榻米上，腿上托著銀色手碟，心無旁騖地輕拍。她以手掌、手心、指尖在金屬鼓面輕敲、滑動，音色在空間裡漫開，時而清亮、時而低沉，如水波般擴散。這段宛如儀式般的音樂，不是表演節目，而是店主蕭瑤在出餐空檔，以最自然的方式與客人分享的特別時刻。
▲台中「那日那茶」茶館，圍爐煮茶、手碟即興演奏打造五感沉浸茶席。
台中市西屯區巷弄內的一間靜謐茶館「那日那茶」，近來成為許多喜愛慢生活與品茶人士的新據點。業者特別以圍爐煮茶、即興手碟演奏與「寄給未來的明信片」等特色服務，打造一處融合茶香、藝術與自然的療癒空間，吸引不少外地遊客慕名造訪。
▲台中「那日那茶」茶館，圍爐煮茶、手碟即興演奏打造五感沉浸茶席。
走進位於環中路三段988-7號旁的巷弄，樸實的招牌出自國寶級書法家周良敦之手，低調卻充滿文化溫度。茶館室內挑高設計，不僅保有舒適採光，也同時規畫兩人、四人座席與榻榻米空間。戶外綠蔭與一片草地則成為圍爐煮茶的場域，傍晚時分夕陽灑入茶屋，光影為茶具披上一層金色薄衣，時而還能看見貓咪與雞悠閒散步，景致彷彿置身山間閒院。
▲台中「那日那茶」茶館，圍爐煮茶、手碟即興演奏打造五感沉浸茶席。
「那日那茶」由89年次店主蕭瑤創立，而「那日」是她的藝名，在蒙古語中是象徵著太陽，源自她總遇見晴空的有趣經驗，也因此成為店名的靈感。蕭瑤表示，因熱愛喝茶、也樂於分享，便希望打造一個能讓人坐下來慢慢喝茶的地方。
館內主打大陸岩茶，包含生長於岩石風化土層的茶葉，喝來帶有獨特岩韻。其中2025年推出的「滑竹梁石古樹芽苞茶」更以嫩芽製作，香氣濃郁、風味特別。每份茶席皆附上茶品、茶點與精心挑選的小品花。店家更為每款茶繪製茶卡，以色彩與短句呈現館主品茶時的心景。茶卡背面開放客人書寫心情，並提供投遞服務，由店家寄出，成為「寄給未來的自己」的溫暖儀式。
在茶香之外，蕭瑤也常於出餐後拿起手碟，以手掌、手指在盤腿之上敲奏出空靈音色，作為茶館限定的小型即興演出。有時更會邀請父親蕭進國分享茶知識，讓想深入了解茶文化的客人獲得更多交流。
此外，店內最受歡迎的「圍爐煮茶」採預約制，提供二至三人或四至五人的茶席體驗，選用不同熟普茶款，包含以小青柑或柑橘窖藏的風味。客人圍坐烤爐旁享受暖意，傾聽青柑與普洱慢慢綻放的聲音，茶香與火光交織，成為冬日最迷人的暖心活動。「我不喜歡制式化的泡茶方式。」蕭瑤說，「希望每位客人都能自在分享與交流茶的味道。」
「那日那茶」目前圍爐煮茶時段為12：00至17：00，約下午3點半後可偶遇在庭院散步的小動物。若對貓狗等動物敏感，建議提前入席。
茶香、陽光與自然構成「那日那茶」獨有的風景。午後風鈴聲輕輕送入屋內，小池旁的蓮花悄然綻放，而一盞茶，也在被寫下的瞬間成為值得記住的一天。圍爐煮茶採預約制，民眾可透過社群私訊洽詢。
