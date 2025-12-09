台中 醫大生遭酒駕撞死 父穿白袍求重判

22歲吳叡旻今年3月間無照酒駕撞死21歲陳姓男醫大生，國民法庭9日開庭審理，陳父穿著兒子實習的白袍出庭。（林弘笙攝）

22歲洗車工吳叡旻今年3月間酒後無照偷開客戶的豪華休旅車，在台中西屯區高速闖紅燈撞飛騎機車外送的21歲陳姓男醫大生後逃逸，男大生傷重不治。台中地院國民法庭8日起審理3天，陳姓男大生父親是體育主播，9日穿著兒子實習時的白袍到庭，淚訴兒子因一場車禍就這樣離開了，「已經沒有機會再愛他」，要國民法官「判好判滿，給吳最重刑責」。全案將於10日上午9時評議，11時40分宣判。

吳叡旻今年3月8日凌晨3時許，於酒後偷開客戶的休旅車，行經黎明路、凱旋路口時，闖紅燈撞上騎機車外送的陳姓男醫大生，吳肇事後，竟未下車查看即逃離現場，男大生送醫傷重不治，吳男躲回家2小時後才向警方投案。

痛失愛子的陳姓主播昨天穿著愛子在醫院實習時的白袍、襯衫、長褲到庭。他表示，彷彿兒子跟他一起來討公道，每次想到兒子的遭遇，心就好痛，為什麼這種事會發生在兒子身上，21歲還有好多想做的事情，甚至人生才剛要開始，因為一場車禍，就這樣離開了。

陳姓主播當庭怒斥吳男，「請你看看，這就是你撞死的人，兒子遵守交通規則，卻在那天遇到酒駕、無照駕駛、闖紅燈、超速、肇逃的你，所有最惡劣的駕駛行為，你全部犯了！」

陳姓主播表示，「欠債還錢，殺人償命，天經地義」，台灣酒駕致死最高刑度僅10年，且從未有案例判滿，吳男長期無照駕駛，這次更酒駕，案發後前往警局自首，但也不應該作為減刑的理由，「人都死了還有什麼意義」，盼國民法官能「判好判滿」，給予吳最重刑責，還給兒子公道，警示社會「酒駕零容忍，酒駕肇事必判重刑」。

過程中，審判長一度詢問吳男是否要向死者父親道歉，吳男沒有回應，直到陳姓主播起身離開，吳才表示，「真的知道錯了，會入監好好反省，彌補過錯，希望法院給我悔過機會，從輕量刑。」但他並未向陳姓主播道歉。