台中 醫美夫妻竊電 員工判賠台電3348萬元

台中民國113年間查獲非法挖礦案件，經營醫美診所的鄭姓男子與其蘇姓妻子出資設立加密貨幣礦場，違法竊取電力，累計盜用電費高達7600多萬元，因鄭、蘇2人已與台電達成調解並完成清償，台電另向負責管理礦場的徐姓、黃姓員工提起民事求償；法院審理後，判徐、黃2人須賠償台電共3348萬7265元，可上訴。

據悉，鄭男與蘇女自110年8月起出資擔任金主，以每座40萬元的代價，委由黃姓男子建置非法竊電的加密貨幣挖礦場，並指示工人破壞台電電力線路、在牆面鑿孔，以「裸線」方式直接接電至礦機，全天候24小時運作挖礦，同時聘請徐姓、黃姓員工負責管理礦場；經統計，8座礦場礦機近700台，竊用1170萬度電，折算電費高達7683萬9777元。

廣告 廣告

刑事部分，上訴後經台中高分院依竊盜等罪判鄭、蘇等4人1年6月至2年不等徒刑；台電台中區營業處另提起民事求償，扣除已向鄭、蘇等4人調解並清償的金額後，再向員工徐、黃求償3348萬7265元電費。

法院審理時，徐姓員工辯稱僅是一般員工，否認竊電行為，責任應由老闆承擔；黃姓員工則表示同是受雇員工，起初不知情，後來得知竊電後即離職，也否認涉入竊電，且是他將主謀供出。

法院審酌，徐、黃均屬智識健全成年人，縱受雇任職初期，因不明職務內容不知情，但管理礦場時間逾半年，發現竊電後也未馬上制止，徐更曾在自宅竊電，判徐、黃給付台電3348萬7265元。