台中「鉅筑心庭」爆漏水瑕疵 6住戶勝訴獲賠

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區「鉅筑心庭」社區完工入住後，多名住戶陸續發現屋內天花板、牆壁及地面出現滲水、壁癌、白華等問題。住戶向建商反映未獲妥處，於是集體提告請求減少價金。台中地院近日判決，認定建物在交屋時確實存在多項施工瑕疵，判命建商鉅筑建設及個別賣屋者共須返還部分價款與利息。

原告共6人，分別向鉅筑建設及個別銷售房屋的賣方購買社區內不同戶別。住戶指出，110年7月大雨後，房屋陸續出現龜裂、滲漏水、壁癌、地磚空心、窗台滲水等情形，多次要求修繕卻未獲適當處理，只好在當年12月正式通知建商並聲明減少價金。

法院委請台中市建築師公會鑑定後發現，多數瑕疵源自施工品質不良，包括地磚黏貼不實、防水層未確實施作、結構體有水通路裂縫等，確屬交屋時即存在的缺失，已影響居住品質與房屋價值。其中少數瑕疵（如個別住戶自行加蓋的露台）被認定與建商無關，不列入賠償範圍。

法院指出，房屋買賣若交付的成屋存在足以減損價值或使用效能的缺點，即屬民法上的「瑕疵」。鑑定報告明確顯示，系爭房屋多處滲水與防水不良，且是施工問題所致，住戶依法得請求減少價金。

建商辯稱部分住戶自行找人修繕，已喪失請求權，法院不採。法官認為，住戶早在找人補修之前，房屋就已有明顯漏水瑕疵，而補修也未根本改善，建商不能因此推卸責任。

