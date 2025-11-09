台中 防颱警戒 緊急廚餘掩埋場加固

因應鳳凰颱風來襲，台中市災害應變中心9日三級開設，市府召開「第二次整備會議」檢視各項防颱準備。（馮惠宜攝）

鳳凰颱風來勢洶洶，台中市災害應變中心9日三級開設，市長盧秀燕親自主持「第二次整備會議」檢視各項防颱準備，會中特別針對非洲豬瘟案例場及12處緊急廚餘掩埋場加強加固措施，務求汙水不外溢。她呼籲提高警戒，多一分防範，少一分災害。

盧秀燕指出，這次颱風非常特殊，不僅罕見的發生在11月，且預估颱風將從西部登陸，缺少中央山脈阻擋，風雨恐相當強勁；氣象署預估10日下半天發布海上警報、11日發布陸上警報，和平、龍井、梧棲、沙鹿等區預估將出現7至9級強風。為免山區土石流災害，針對位於災害潛勢溪流沿線區域，要求民政局、和平區公所應密切掌握降雨與保全戶情況，於發布黃色警戒時立即啟動疏散與安置措施。另，龍井、沙鹿、梧棲、清水4區因臨海，必須更加強防汛、防風戒備。

除了防災部署，因梧棲非洲豬瘟案例場第3次環境採檢結果仍呈現陽性，為避免颱風風雨造成汙染物外溢，甚至病毒擴散，農業局、建設局與水利局已針對案例場施作多項加固工程，於案例場前管制道路及西邊部分道路設置2.4公尺高的圍籬，並用發泡劑填補圍籬縫隙，避免案例場廢水流出。

依中央專家建議案例場汙水處理池應加蓋，避免廢水溢流，水利局將於10日進場施作。另，豬隻掩埋場加蓋兩層不透水布，並使用鉚釘固定，上層再壓以沙包，並架設監視器監控現場狀況。

環保局則針對12處臨時廚餘掩埋區進行防颱強化，包括全面覆蓋不透水布、以沙包壓重固定，並施作排水導溝防止滲水並派員親自查核現場、將電圍籬電源開關調整至地勢較高處。目前已有8處完成防護，其餘缺失改善中，預計颱風登陸前全數達標。