台中 隱匿禽流感 亂埋斃死雞 豐康負責人遭羈押禁見

台中市豐康牧場隱匿禽流感疫情並將斃死雞運至苗栗縣後龍鎮掩埋，台中地院3日凌晨裁定該牧場負責人雲晉彬羈押禁見，後龍地主顏姓男子20萬交保、限制住居。（本報資料照片）

台中豐原豐康畜牧場涉隱匿禽流感疫情並將斃死雞運至苗栗後龍掩埋，台中地檢署2日約談牧場負責人雲晉彬與2名員工、掩埋棄置死雞的苗栗後龍顏姓地主共4人，檢方訊後認雲男、顏男涉犯《廢棄物清理法》等罪，當庭逮捕2人，並向台中地院聲請羈押禁見。台中地院3日凌晨裁定雲男羈押禁見，顏男20萬交保、限制住居。

中檢表示，為釐清豐康畜牧場內大量雞隻死亡並驗出H5N1禽流感，是否與日前苗栗縣後龍鎮排水溝及土地遭棄置、掩埋大量死雞案件有關，2日同步搜索豐康畜牧場及雲男住處，並約談雲男及其員工陳女、李女，以及後龍鎮遭掩埋死雞土地所有人顏男共4人到案說明。

檢方訊後認定，雲男犯《廢棄物清理法》46條第一、二款、《刑法》詐欺取財等罪，顏男則犯《廢棄物清理法》46條第一、三款未經許可提供土地回填、堆置有害事業廢棄物等罪，當庭逮捕雲、顏2人，並向地院聲押禁見，另牧場員工陳女、李女，分別以3萬元交保候傳。

台中地院指出，本案相關證人間有口徑一致情形，但相關證人都是雲男的員工，與雲男具有高度利害關係，且雲與顏2人說詞有出入，雲供述避重就輕，足認有串證、滅證之虞。

中院說，雲身為養雞場負責人，對養雞場內雞隻大量死亡，可能涉及傳染病風險，本應有高度預見可能，卻未採取相關防治或通報措施，反而持續販售雞蛋，具有反覆實施詐欺取財之虞；加上養雞場為本案重要事證，有滅證、串供風險，因此裁定羈押禁見2個月。

另地主顏男，與相關證人無高度利害關係，且在警詢、偵訊時，已就其所知的犯罪過程詳加說明，認無羈押必要，裁定以20萬交保，並限制住居。