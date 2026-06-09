台中「雙十」優惠公車再升級 江啟臣提市民搭公車全程免費 搭配減碳存摺

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國民黨台中市長參選人江啟臣今在臉書提出未來台中市公車全程免費的政見。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數剩不到半年，國民黨台中市長參選人江啟臣今天在臉書發文，指出未來台中市民搭公車全程免費，再搭配「減碳存摺」累積里程折抵騎YouBike，市府增編的補助將促成業者為司機及基層加薪、汰換新車，形成良性循環。

距離年底選舉不到半年，國民黨及民進黨中市長參選人，逐步開出競選支票，目前台中市民搭公車有雙十公車優惠，也就是10公里免費，超過10公里只要10元，江啟臣今天在臉書提出搭公車全程免費競選支票。

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另外，江啟臣也提出「轉運站＋快速公車，串聯5大生活圈」政策，提出結合豐原、水湳、台中車站、烏日高鐵4大轉運站，以快速公車與幹線公車接駁捷運台鐵、高鐵及機場。

他說，要建置原市區、北台中、屯區、海線、烏日高鐵等5大生活圈，打破蛋黃蛋白區隔，讓日常需求在20分鐘車程內搞定。

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