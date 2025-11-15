台中 青春紙飛機 展現兒少無限可能

台中市社會局響應11月20日國際兒童人權日，15日在文化部文化資產園區舉辦「迎風飛翔吧，青春的紙飛機！」國際兒童人權日暨青少年成果展。（林弘笙攝）

為響應11月20日國際兒童人權日，台中市社會局15日在文化部文化資產園區舉辦「迎風飛翔吧，青春的紙飛機！」國際兒童人權日暨青少年成果展，由青少年帶來熱舞與音樂演出，現場並集結35個社福單位設攤與闖關遊戲。社會局呼籲市民一起守護兒少權益，讓每位孩子都能在友善、尊重的環境中勇敢追夢。

社會局長廖靜芝表示，11月20日是國際兒童人權日，藉此機會再次向大眾強調兒童擁有健康權、教育權、表意權、社會參與權等基本權利。今年主題由社福單位與青少年共同討論決定，展現兒童權利公約（CRC）中「表達意見」與「自我實現」的精神，象徵青少年迎風而上、勇於展現自我，開創無限可能。

立委羅廷瑋指出，台灣日益重視兒童教育與成長，中央也投入預算支持台中，包括「小衛星計畫」等課後照顧方案。他強調，課後照顧據點需守護孩子，避免接觸不良環境，讓孩子在安全、正向的場域中學習成長。

市議員李中、陳雅惠與鄭功進都說，兒童是國家未來的主人翁，各項兒少活動與政策都應以保障孩子權益為優先，協助其健全成長，成為國家未來的中堅。李中進一步說，水能形成巨大的海浪，星星之火可以燎原，而最不可測、最具力量的就是青少年與兒童，只要用心培育，他們未來對社會與國家的影響將無可限量。

現場攤位包含青少年福利服務中心、友善據點及弱勢兒少課後照顧據點等，透過小遊戲、手作體驗讓兒少在遊戲中認識自身權益，也展現社福資源的能量。