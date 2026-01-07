台中、韓國平澤市簽署友好MOU 盧秀燕獲贈「川普總統同款鋼筆」

《圖說》台中、韓國平澤市簽署友好備忘錄。

【民眾網諸葛志一臺中報導】韓國京畿道平澤市長鄭長善7日到訪台中，拜會市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市經貿、科技、教育、文化及觀光領域交流。

簽署儀式上，雙方互動十分熱絡，盧秀燕特選代表台中文化的「湖心亭8吋漆盤」與「手採梨山茶」致贈鄭市長，適逢中台灣燈會即將舉辦，也特別致贈超萌的「姆明(Moomin)」小提燈，讓韓國貴賓相當驚喜；鄭長善市長則回贈特別手工訂製、刻上盧市長名字的木製鋼筆禮盒；特別強調這支鋼筆與南韓總統李在明去年8月贈送給美國川普總統的鋼筆同款，當時更引爆一連串的「鋼筆外交」熱潮，並請盧市長以此筆簽署象徵雙方友好交流備忘錄，寓意深刻，象徵台中市與平澤市非凡的城市外交情誼。

由於台中正推出一連串的慶典活動，盧秀燕也誠摯邀請平澤的朋友們多多前來台中，享受豐富多元的美食與美景，參加即將舉辦的「2026中台灣燈會」等精彩活動，感受台中的美好與濃厚的人情味。

平澤市長鄭長善表示，這是他首次來訪台中，便對這座城市的景觀與整潔留下深刻印象，甚至覺得「台中似乎比台灣的首都更美、更乾淨」；他更表示，盧市長在韓國知名度非常高，可說是最有名的台灣市長，感佩盧市長照顧市民就像媽媽一樣，對市民伸以溫暖的雙手提供無微不至的照顧。

秘書處長謝佳蓁說明，市府積極推動城市外交及國際交流，盧市長上任以來，已締結姊妹市29個、友好城市及觀光友好城市14個，分布在14個國家，43個城市。台中市與韓國交流也很密切，共締結忠清北道忠州市1個姊妹市及全羅南道光陽市、慶尚南道昌原市2個友好城市，未來將持續努力推動城市外交工作，讓台中接軌國際。