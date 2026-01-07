台中、韓國平澤市簽署友好MOU

韓國京畿道平澤市長鄭長善親贈盧市長與川普總統同款的鋼筆。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

韓國京畿道平澤市長鄭長善七日到訪台中拜會市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市經貿、科技、教育、文化及觀光領域交流。

首次到訪台中的鄭長善透露，盧秀燕是韓國知名度最高的台灣市長，感佩她照顧市民就像媽媽一樣無微不至，更親贈盧與川普總統同款鋼筆。盧秀燕也回贈代表台中文化的「湖心亭漆盤」與「手採梨山茶」，且適逢中台灣燈會即將舉辦，也特別致贈超萌的「姆明」小提燈，讓韓國貴賓相當驚喜；

鄭長善對台中市的景觀與整潔留下深刻印象，甚至覺得「台中似乎比台灣的首都更美、更乾淨」；更透露來台前曾與立法院前院長王金平通過電話，王院長也讚賞台中的城市發展，他親身感受後果然名不虛傳，期許平澤市有朝一日也能夠並駕齊驅。

秘書處長謝佳蓁說明，市府積極推動城市外交及國際交流，盧市長上任以來，已締結姊妹市二十九個、友好城市及觀光友好城市十四個，分布在十四個國家，四十三個城市。