台中 養豬場偷餵廚餘 恐挨罰400萬

廚餘養豬禁令明年將暫時解封，台中市龍井區一處小規模養豬場15日遭檢舉偷跑，市府獲報趕往查稽查，發現廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，飼料槽推車有盛裝以水混合的飼料及麵包等物，確認違反廚餘養豬規定，將依《動物傳染病防治條例》處最高100萬元罰鍰，並可依《飼料管理法》再處最高300萬元罰鍰。

中市府15日接獲龍井區公所通報，該區一處養豬場疑違法偷跑用廚餘養豬，市府立即由農業局、環保局及動保處組成聯合稽查小組，執行現場查核。

廣告 廣告

市府農業局指出，該養豬場共飼養21頭豬，聯合稽查小組在現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物，確認該場使用廚餘養豬，嚴重違反現行防疫規定，將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並依《飼料管理法》處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

市府動保處副處長姜淑芳指出，針對全市養豬場，各區公所每3天派員巡查1次，龍井區公所15日發現轄區該養豬場有異樣，緊急通報。至於該養豬場為何偷跑，外界質疑是否一直違法用廚餘養豬？姜淑芳說，該養豬場之前是使用廚餘養豬，強調只要有查到違法就開罰。

另為降低疫情風險，動保處對該場採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，後續將持續執行稽查工作，提醒養豬場勿心存僥倖。