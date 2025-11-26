台中 養豬場疑偷餵廚餘 市府︰查無不法

全國暫時禁止廚餘養豬，台中市議員江肇國26日在議會披露，大肚區某養豬場被拍下蒸煮及堆滿廚餘桶畫面，疑以廚餘偷餵豬，質疑相關單位有無落實稽查。市府表示，經昨日稽查，現場未發現蒸煮廚餘跡象，地上也無廚餘油漬，無違反相關法令。

江肇國指出，台中市原先有36家養豬場向環保局申請廚餘再利用，中央禁止廚餘養豬後，環保局僅以「都改用飼料」帶過，但民眾在日前拍到大肚區某養豬場仍在蒸煮廚餘，旁邊更堆滿廚餘桶。

江肇國痛批，農業局沒稽查養豬場，環保局對廚餘流向也一問三不知，甚至每天到底幾輛車載運廚餘都不清楚，目前市府僅有過去曾與環保局簽約的車輛有列管，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛完全無法掌握。

農業局指出，該養豬場原本為取得廚餘再利用檢核的養豬業者，防疫期間列為高風險場，每3天稽查1次，上次稽查是11月24日，結果合乎規範。環保局表示，自10月27日起即以人盯桶、人盯場方式每日視訊稽查養豬場，目前半數以上廚餘車都裝有GPS。

江肇國質疑，既然有稽查，為何還發生這種情況？批評市府學不乖，沒有落實稽查，未精準掌握訊息。

市府指出，農業局、環保局昨獲報後立即前往稽查，現場未有蒸煮廚餘跡象，場內無廚餘桶，地上也無廚餘油漬，沒有違反相關法令。針對蒸煮槽內有清水，飼主解釋是蒸煮沸水殺菌供豬隻飲用；動保處已針對活豬採血檢驗，結果最快今日出爐。

環保局指出，該畜牧場在養頭數780頭黑豬，現場有蒸煮設備，10月27日至今透過視訊稽查，未發現有廚餘養豬情形，將持續加強查核。