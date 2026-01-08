台中、高雄跟進營養午餐免費！ 黃偉哲怒：要這樣炫富嗎？

在桃園市長張善政以及台北市長蔣萬安接連宣布營養午餐免費之後，台中市也跟進。（圖／東森新聞）





自從桃園市試辦營養午餐免費之後，台北市長蔣萬安也大力推動，現在包括台中市以及高雄市都表態會跟進。不過新北市因為預算達到46億元之高，實在有所負擔，強調評估後適時調整。台南市長黃偉哲被問到這件事情，則說六都裡面包含高雄也實施，讓台南有壓力，話鋒一轉，又說南部縣市非常痛苦，財政條件優渥的縣市一定要用這樣炫富嗎？

台中市長盧秀燕：「我在這邊鄭重的宣布，從115學年度開始，台中市的公立小學、公立國中，免費實施營養午餐政策。」

就在桃園市長張善政以及台北市長蔣萬安，接連宣布營養午餐免費之後，台中市也跟進，現在六都的藍營縣市，就差一個新北市。

新北市長侯友宜：「教育的資源，我們會全力以赴，已經全國最高。因為新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的。」

用盡全力但沒有一定，因為新北營養午餐預算至少46億，對比台北約20億、桃園19億，台中增加16億，這時就有要參選的人積極喊出「他可以湊出好幾個億」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「新北市的兒童營養午餐應該要免費，如果是我當選市長的話，我會立刻來做。而且不只是免費，我們同時還要提升品質，精進供餐制度。」

喊話若當選市長，就會立刻實施免費政策，這讓營養午餐免費的議題，彷彿成了通往2026大選門票，也果然這樣的政策利多，不分藍綠都不嫌多。

立委（民）邱議瑩：「不管是教育，對於孩子任何的這樣的一個資源，我們都應該要全力的給予支持，所以這一點，我們會全力的來支持，兒童營養午餐免費的這樣的一個政策。」

積極跟進藍營政策，高雄市長陳其邁宣布營養午餐免費，估計會增加18億經費。但眼看自己人也要跟著免費，台南市長黃偉哲真的太心酸。

台南市長黃偉哲：「讓我們南部的縣市非常的痛苦，那當然啦，高雄也實施了，那我們的壓力就會開始了，難道一定要用這種方式來炫富嗎？那台北市除了道路，馬路沒有鋪成金的，沒有用金子來打造馬路的人行道之外，其他不是什麼都做了嗎？」

營養午餐免費政策，人人搶表態，就盼2026選情能夠透徹。

