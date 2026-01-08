台中、高雄跟進...已16縣市營養午餐免費 新北呢？侯友宜回應了

照片是高雄學童吃營養午餐；高雄市8日也宣布跟進營養午餐全面免費。資料照



繼台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費，基隆市、台中市、高雄市也宣布跟進，截至目前全國有16個縣市實施營養午餐免費，身為全國學生人數最多的新北市，政策走向備受關注。市長侯友宜8日受訪表示，如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的，他會盤整整個財政狀況，做好適時的調整。

截至目前，全台22縣市，實施營養午餐免費縣市已16個，包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台北市、台中市及高雄市。

侯友宜表示，新北市在六都人均預算最少，要照顧的孩子又是最多，而且投下的全國教育資源最高，新北市如果營養午餐免費，大概要投下46億元，也是全國最高的，在全國最高的預算過程當中，今年的預算過了，會不會順利編在明年，他會盤整整個財政狀況，做好適時的調整，讓整個政策的方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

侯友宜指出，中央跟地方在整個《財政收支劃分法》大部分都已經過了，還有少部分大家還在討論，不過，他覺得每一個縣市的財政資源都不盡然一樣，涉及到有些是全國一致性要不要共同面對的，中央其實也可以考量跟地方討論以外，也可以在一致性如何照顧更多的孩子、更多的長輩，大家去思考這樣一個問題。

