台中「黃金級地標」水湳轉運中心招商說明會，企業反應熱絡。（圖：中市府提供）

台中市政府3日在集思台中文心會議中心舉辦「水湳轉運中心興建營運移轉（ROT）」招商說明會，受惠於台中國際會展中心、綠美圖等重大建設陸續啟用，吸引近30名跨界產業熱烈參與。交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車等多元運具，坐擁交通樞紐優勢，商機可期，歡迎企業把握投資良機。

葉昭甫指出，台中市長盧秀燕上任後，全力推動豐原、大台中、水湳、烏日四大轉運中心建設，其中水湳轉運中心自111年9月15日開工，截至11月底工程進度已達95%，邁向最後完工階段，預計明年上半年正式竣工。隨著水湳經貿園區重大建設陸續成形，包括台中國際會展中心、綠美圖與台中流行影音中心，超巨蛋也確定落腳於此，將帶動大型演唱會、國際賽事與觀光人潮，交通需求與商業發展皆具高度潛力。

市府說，本次招商標的位於水湳經貿園區北側，緊鄰國道1號與台74線，具備匯聚大量人潮與車潮的條件，被譽為交通轉運的「黃金級地標」，近來多家北部企業表達強烈興趣，葉局長日前特別率隊北上舉辦座談會獲熱烈迴響，台中場說明會吸引中部、南部與北部企業齊聚，可見市場對此案的高度看好。

交通局說，基地位於西屯區經貿段 1地號，占地3.35公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，提供建蔽率80%、容積率500%，採ROT模式辦理，契約許可期間20年 ，規劃內容包含B2、B3為汽車停車場，B1為機車及自行車停車場，且預留未來與機場捷運銜接的介面。1樓規劃為候車大廳與市區公車空間，2樓與3樓為國道客運月台，4樓規劃為辦公空間及行控中心；1樓與4樓提供多元商業服務開發空間，包括超商、餐廳與其他附屬商業，商機豐富，極具投資價值。

交通局指出，今日說明會除向潛在投資廠商詳述辦理方式，也展現市府積極招商引資的決心，國內多家大型企業均踴躍參加，會後更有多家業者主動表達投資意願，期盼藉由本案吸引更多民間資源投入，提供市民更優質、多元的交通服務，同時帶動區域經濟發展，為台中注入新的成長動能，共創地方繁榮

水湳轉運中心公告招商期間自114年11月3日至115年1月2日，申請人應於115年1月2日下午5時前將申請文件送「台中市政府交通局(運輸設施科)」，申請文件及相關參考資料詳財政部促進民間參與公共建設資訊網( https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx )。（寇世菁報導）