台中「黑色公墓」年年上演！海線火警56件 副市長致歉
每逢清明掃墓季節，海線一帶公墓幾乎都被「燒成黑色」，市議員楊典忠表示，民國113年台中市公墓火警共131件，但其中有56件集中於清水、沙鹿、龍井三區，等同高雄市全年公墓火警總數，質疑市府面對年年公墓火警束手無策，欠海線民眾的祖先一個道歉。副市長黃國榮表示，民眾掃墓若看到墳墓被燒黑，願代表市府道歉。
台中市議會9日舉行定期會業務質詢，楊典忠表示，根據消防年報統計，113年台中市公墓火警共131件，雖非六都最高（台南156件居冠），其中有56件集中於清水、沙鹿、龍井三區，這數字等同整個高雄市113年全年公墓火警總數。
楊典忠進一步說，一個消防大隊的火警量，竟可與一整個直轄市相比，豈不讓消防員疲於奔命嗎？楊典忠質疑，台中市升格16年，人口已為全國第二大城，公墓火警案件數卻仍高於台北、新北（新北26件、台北4件），顯示台中市公墓火警治理能力明顯落差很大。
楊典忠表示，台中市今年1至3月已發生27件墓地火警，他要求市府應掌握海線區域特殊火警風險結構，既然公墓管理權責在市府民政局，且收取使用費，為何長年無法提出有效公墓火警對策，讓火警年年重演。他強調，市府須提出「0公墓火警」有效預防對策，而非僅停留在除草、宣導，否則未來每年清明節，「黑色公墓」仍將一再上演。
副市長黃國榮表示，市府每年編4000多萬進行公墓雜草清除，民政局與各區公所都很用心，民眾掃墓如果看到墳墓被燒黑，心裡一定感受不好，市府責無旁貸，願意代表市府向民眾道歉。
民政局長吳世瑋指出，今年至今，台中公墓火警案件數共176件， 112年全年公墓火警面積達45萬平方公尺，113年減少為5萬平方公尺，去年更減少為1萬平方公尺，今年則因為氣候因素稍微增加為1萬5000平方公尺。由於清明節掃墓時間已過，他保證說，「從今天到年底，都不會再發生公墓火警」。
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