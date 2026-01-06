台中 10大測速桿 為市庫進帳7千萬

台中市警察局統計，去年前10大測速照相桿共取締5萬7539件，其中西區忠明南路與忠明南路326巷口的測速桿，全年取締9550件違規，是全市第一。（李京昇攝）

台中市警局交通大隊統計，民國114年全市前10大測速照相桿共取締5萬7539件違規，其中取締最多的是西區忠明南路與忠明南路326巷口的測速桿，開出9550張罰單，以最低金額1200元計算，10大測速照相桿去年共為市庫進帳超過6904萬元。

為遏止超速、降低交通事故風險，市警局在全市設置百餘支固定式測速照相桿。交大統計，去年「測速照相桿王」由西區忠明南路與忠明南路326巷口奪下，全年取締9550件；第二名為東區旱溪西路一段300號、成功國小前路段，全年取締9459件；第三名則是中彰快速道路4.8公里處（南北雙向），共取締6392件。

居住忠明南路的施姓市民說，道路周邊商家、住家林立，且鄰近國立美術館、好市多賣場及五權火車站，每逢上下班時間都會湧入大量車潮，測速照相桿若能降低事故發生，地方都樂見設置。

市警局交通大隊長劉永昌指出，前10大測速照相桿設置地點多為各行政區重要聯絡道路，普遍具有車道寬敞、筆直或下坡等特性，駕駛人容易在不自覺情況下超速，因此成為取締熱點，呼籲民眾別因一時超速傷了荷包，也危及自身與他人安全。

他說，全市設有固定式測速照相桿的區域，去年1至10月交通事故死傷人數較前年同期減少2417人，降幅約3.3％；事故主要肇因中的「超速行駛」案件，也較前年同期大幅減少111件，降幅接近5成，顯見測速設備對降低超速肇事有實質效果。