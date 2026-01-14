台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖

台中市1名11歲女童10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍於12日病逝。（本報資料照片）

台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。

據了解，該名女童已持續感冒長達1個多月之久，期間曾與家人一同赴大陸旅遊，當時便曾出現心臟不適的情況。女童返國後，於本月10日中午隨父駕車行經台中市太平區，父親在加油站停車加油時，女童還下車買包子，不料回到車上後，竟突然尖叫一聲，隨即失去意識不省人事。

廣告 廣告

家人見狀，火速將女童就近送往台中市立老人復健醫院急救，隨後轉診至中國醫藥大學兒童醫院救治，醫師診斷女童出現腦部缺氧及肺水腫現象，雖動用葉克膜全力搶救，最終仍回天乏術。

台中市衛生局表示，尚未接獲通報，無法確定女童是否為流感併發重症死亡；院方則表示，女童死因有待檢方進一步調查釐清。

小兒科醫師施勝桓表示，臨床上叫一聲就昏迷，最有可能是病毒性腦炎併發癲癇、心肌炎發作。衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋則示警，病毒性心肌炎的常見元凶包括流感病毒、人類疱疹病毒及新冠病毒等，其病程演進極快，「可能今天人還好端端的，明天就出現心臟衰竭，甚至引發猝死」。

施勝桓提醒，時值旅遊旺季，在飛機等密閉空間更易發生感染，呼籲民眾出國前應接種相關疫苗，必要時可備妥抗病毒藥物以策安全。