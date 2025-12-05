台中《2026記事手札》手繪石虎X綠美圖可愛破表

喜愛《2026年記事手札》的朋友，歡迎索取。

▲喜愛《2026年記事手札》的朋友，歡迎索取。

每年都讓粉絲敲碗期待的《2026記事手札》亮相囉！2026年的手札以「石虎家族」作為封面主角，結合台中全新藝文地標「台中綠美圖」，以溫柔的淺灰色打底，帶著一點文青氣息。插畫手繪風的「來虎」，搭配象徵台中好甜的珍奶元素，整本手札散發濃濃台中味。俏皮又充滿童趣的設計，把在地特色一次收好收滿。翻到封底還有驚喜，石虎的大姆指比出大大的讚，象徵台中市政在2026年繼續為市民帶來滿滿幸福感。

廣告 廣告

台中市政府新聞局表示，一翻開《2026記事手札》，書名頁上就能看到「來虎」在草地上野餐、閱讀的可愛模樣，呼應台中年度盛事「市民野餐日」。內頁照片為7款台中重大建設，包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中巨蛋、綠空廊道、黃金大道、台中海洋館以及中央公園飛行美樂地遊戲場，讓市民朋友記事時也能看見城市發展亮點。

記事頁則貼心規劃橫線與空白頁，還加入12款超療癒的石虎家族Q版插圖，結合重大建設與市府活動，讓每天提筆的記錄都多一點可愛、多一分樂趣。

新聞局說明，《2026記事手札》將於12月16日起，一連3天在台灣大道市政大樓惠中樓（A棟）1樓台中願景館前免費索取，每日10時起限量發送200本，每人限領1本，數量有限、送完為止，歡迎大家把握機會，將可愛的手札帶回家收藏。