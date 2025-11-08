台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。

台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作。(圖／店家提供)

台中市區一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套有3個輪胎，引起民眾好奇如何將完整輪胎套入彎曲的桿子中。經查，這是當地一家輪胎行老闆30年前的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，至今已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。這種民間智慧的防撞設計，比起其他裸露基座的號誌桿更為安全，也反映了用路安全的重要性，然而也面臨被當作垃圾桶的困擾。

廣告 廣告

號誌桿套輪胎 老闆30年前巧思救2騎士。(圖／店家提供)

台中市洛陽街十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，看起來就像夜市的套圈圈遊戲，讓許多路過的民眾感到困惑。由於號誌桿頂端是L形彎曲且還有紅綠燈，大家都很好奇這些完整的輪胎是如何被套進去的。

旁邊輪胎行的老闆透露，這個特別的設計已有30年歷史，期間約有100人曾向他詢問輪胎如何放入。他解釋道，當初是在號誌桿立好但紅綠燈尚未安裝時，請施工人員從頂端幫忙套入輪胎，之後才裝上紅綠燈。這個看似簡單的設計背後有著深厚的用心，老闆表示30年來已經有2起機車被撞到此處的事故，因為有這3個輪胎的緩衝，騎士們只有車輛損壞而人沒有受傷。

因為有這3個輪胎的緩衝，騎士們只有車輛損壞而人沒有受傷。(圖／店家提供)

然而，這個善意的設計也帶來一些困擾，有缺乏公德心的路人會將輪胎當作垃圾桶，老闆需要經常清理垃圾。相較之下，附近其他裸露的號誌桿顯得更為危險，特別是那些因重鋪柏油而導致地面不平且周圍堆積碎石的桿子。

30年前的創意做法，不僅展現了民間的智慧，也為公共安全提供了一個簡單有效的解決方案。(圖／店家提供)

用路人因號誌桿或燈桿底部撞傷的案例其實不少。在苗栗市自由街，有些路燈基座已加裝特殊的黑色保護套，將鋼硬的補強板和螺絲完全包覆起來。台中也曾發生機車事故，導致男童飛出撞上基座突出的螺絲。近年來，工程單位已開始要求改進螺絲安裝方式，加強安全防護措施。

這家輪胎行30年前的創意做法，不僅展現了民間的智慧，也為公共安全提供了一個簡單有效的解決方案。透過這樣的防撞設計，在意外發生時能多一層保護，減輕可能的傷害。

更多 TVBS 報導

號誌燈基座「隱形殺手」釀多起悲劇 保護措施須檢討

慎選地點！精品面交「需熟客、總金額過門檻」

醉漢新莊暴走騷擾學童！警方勸導不聽 出動9警力保護管束

哪來的鐵撬！豪宅玻璃被砸破 住戶憂傷人

