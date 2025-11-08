台中「3輪胎套號誌桿」困惑眾人 輪胎行老闆揭30年前神操作
台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，這個特別的設計已有30年歷史！原來是附近輪胎行老闆的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，30年來已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。然而，這個善意的設計也面臨被當作垃圾桶的困擾。相較之下，其他裸露基座的號誌桿顯得更為危險，近年來工程單位已開始要求改進，加強安全防護措施。
台中市區一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套有3個輪胎，引起民眾好奇如何將完整輪胎套入彎曲的桿子中。經查，這是當地一家輪胎行老闆30年前的貼心防護設計，在號誌桿安裝時就請施工人員從頂端套入，至今已成功保護了2名發生車禍的機車騎士免於嚴重傷害。這種民間智慧的防撞設計，比起其他裸露基座的號誌桿更為安全，也反映了用路安全的重要性，然而也面臨被當作垃圾桶的困擾。
台中市洛陽街十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著3個輪胎，看起來就像夜市的套圈圈遊戲，讓許多路過的民眾感到困惑。由於號誌桿頂端是L形彎曲且還有紅綠燈，大家都很好奇這些完整的輪胎是如何被套進去的。
旁邊輪胎行的老闆透露，這個特別的設計已有30年歷史，期間約有100人曾向他詢問輪胎如何放入。他解釋道，當初是在號誌桿立好但紅綠燈尚未安裝時，請施工人員從頂端幫忙套入輪胎，之後才裝上紅綠燈。這個看似簡單的設計背後有著深厚的用心，老闆表示30年來已經有2起機車被撞到此處的事故，因為有這3個輪胎的緩衝，騎士們只有車輛損壞而人沒有受傷。
然而，這個善意的設計也帶來一些困擾，有缺乏公德心的路人會將輪胎當作垃圾桶，老闆需要經常清理垃圾。相較之下，附近其他裸露的號誌桿顯得更為危險，特別是那些因重鋪柏油而導致地面不平且周圍堆積碎石的桿子。
用路人因號誌桿或燈桿底部撞傷的案例其實不少。在苗栗市自由街，有些路燈基座已加裝特殊的黑色保護套，將鋼硬的補強板和螺絲完全包覆起來。台中也曾發生機車事故，導致男童飛出撞上基座突出的螺絲。近年來，工程單位已開始要求改進螺絲安裝方式，加強安全防護措施。
這家輪胎行30年前的創意做法，不僅展現了民間的智慧，也為公共安全提供了一個簡單有效的解決方案。透過這樣的防撞設計，在意外發生時能多一層保護，減輕可能的傷害。
更多 TVBS 報導
號誌燈基座「隱形殺手」釀多起悲劇 保護措施須檢討
慎選地點！精品面交「需熟客、總金額過門檻」
醉漢新莊暴走騷擾學童！警方勸導不聽 出動9警力保護管束
哪來的鐵撬！豪宅玻璃被砸破 住戶憂傷人
其他人也在看
基隆興隆街邊坡崩塌 高處仍有巨石持續封閉道路
（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市暖暖區興隆街一處上邊坡，疑因先前連日大雨，昨天發生崩塌。市府今天表示，落石雖已清除，但上邊坡仍有多顆巨石懸置，有掉落風險，興隆街持續封閉，請民眾改道通行。中央社 ・ 10 小時前
FAA下令40機場減班 美航空公司開始取消逾百航班
由於政府停擺，美國聯邦航空總署(FAA)下令從7日起減少美國最繁忙機場的航班數量，也使得美國航空公司6日開始取消上百個航班。 根據航班追蹤網站FlightAware，全美各地將近500個7日起飛航班已經取消，截至6日下午，航班取消數量穩定攀升。 FAA下令減少美國40座最繁忙機場的航班，包含紐約、洛杉磯與芝加哥，但也將波及許多較小型的機場。 FAA試圖減少在「高流量」市場的約10%服務，以維持飛航安全，因為政府停擺期間的航管人力吃緊。這項措施也正值川普政府加強施壓國會的民主黨人，以結束政府停擺。 航空公司將在20多個州的機場進行分階段減班。在減班措施開始實施的幾個小時前，航空公司爭相研擬如何進行減班，部分旅客也開始提前改變或取消行程。 計畫在這個週末或之後旅行的乘客，緊張地等待他們的航班是否會如期起飛。 受影響的機場包含最繁忙的樞紐機場，以及熱門的觀光景點，包含亞特蘭大、丹佛、奧蘭多、邁阿密以及舊金山。在一些大城市，例如達拉斯、休士頓和芝加哥，多座機場也受到影響。中央廣播電台 ・ 1 天前
美政府關門數百航班取消 全美旅客緊急改訂機票
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政府關門讓全美航空交通管制系統承受壓力，多座主要機場取消明天數以百計的航班，全美各地旅客被迫緊急改訂班機。中央社 ・ 1 天前
《國際產業》要政府金援資料中心？OpenAI奧特曼駁斥：倒了就算了
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）周四表示，OpenAI確實已經與美國政府討論過提供聯邦貸款擔保的可能性，但這是為了支持在美國建造晶片廠的計畫，而不是要聯邦政府金援OpenAI打造資料中心。 前一天，OpenAI財務長表示公司希望聯邦政府能夠為其資料中心投資所需的晶片提供融資擔保。此番發言隨即引發批評聲浪。 奧特曼周四表示，OpenAI承諾在未來8年內投入1.4兆美元打造運算資源。 但與其競爭對手Meta和Google不同，OpenAI並沒有很賺錢的廣告業務，也沒有蓬勃發展的雲端業務，來支應建造這些資料中心的成本。 目前尚不清楚這家尚未獲利的公司要如何為這些擴大算力的遠大計畫付帳單。根據其大金主微軟最近提交的證券文件，OpenAI第三季虧損超過120億美元。 奧特曼周四在X平台上發文寫道：OpenAI是否正試著變得「大到不能倒」？政府是否應該決定誰是贏家輸家？對此，我們的答案是斬釘截鐵的「不」。如果我們搞砸了又無法挽救，那就應該倒了算了，其他公司會繼續做好工作並服務客戶。這個生態圈和經濟都不會受到影響。 白宮加密貨幣和AI事務主管、人稱「AI時報資訊 ・ 1 天前
道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈
道路奇觀！紅綠燈「底座套3輪胎」 網：套圈圈EBC東森新聞 ・ 11 小時前
雙載電動代步車與轎車碰撞 99歲老婦頭部重創不治
南投縣 / 綜合報導 南投埔里一名外籍女看護昨(7)日上午騎著一輛三輪電動代步車，車上還載著一名99歲陳黃姓老婦人，兩人雙載經過路口，跟一輛左轉轎車發生碰撞，老婦人整個人被撞倒，頭部受到重創送醫後不治。警方說，肇事的轎車駕駛沒有喝酒，事故原因還要釐清。但電動代步車屬於行人輔具，必須遵守行人交通規則，任意行駛在道路上或是雙載，警方可依法開罰。一輛電動醫療代步車，緩慢開到T字路口，但下一秒一輛黑色轎車出現左轉，撞上這輛電動代步車，整輛車被撞倒在地。馬路上還有被撞到，掉在地上的紅色車殼碎片，車禍發生在南投埔里三勰路上，上午10點多，由一名外籍女看護，駕駛這輛電動醫療代步車，當時車上還坐著一名99歲的陳黃姓老婦人，要去看醫生，兩人雙載行經路口，就跟黑色轎車發生碰撞，老婦人年紀大了，當時沒抓穩碰上強大撞擊，整個人倒在地上頭部受創，當場失去意識，送醫後一度恢復生命跡象，但仍在下午3點多宣告不治。埔里分局副分局長楊光旭說：「99歲黃姓老婦人，由外籍看護駕駛電動醫療代步車，與小客車發生碰撞而摔落，頭部受創，雙方均無酒駕情事，事故原因尚待釐清。」警方調查，開車的63歲趙姓女子沒有喝酒，當下也沒有精神狀況不佳，事故確切肇因還要再釐清，但這輛電動醫療代步車，在法規中被視為「行人輔具」，使用者必須遵守行人交通規則，在人行道或路側使用，禁止在馬路上行駛或雙載。警方提醒違反規定，將可依道交條例，開罰新台幣500元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
平鎮中豐路橋凌晨對撞意外 車頭全毀幸僅輕傷
記者丘安／平鎮報導 桃園市平鎮區中豐路橋八日凌晨發生兩部車對撞事故，警方初步調查是徐…中華日報 ・ 9 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
船主合資請吊車 23艘遊艇吊掛上岸躲颱風｜#鏡新聞
颱風就要來了，基隆碧砂漁港許多遊艇業者今天（11/8）早上，超前部屬防颱，船主們合資請吊車把遊艇吊到岸上停放。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。中天新聞網 ・ 9 小時前
菸癮犯了！27歲女躲飛機廁所抽電子煙 下場曝光
在搭乘飛機時，乘客必須時時刻刻遵守飛航安全規章，其中在機上吸菸更是萬萬不得，不過在今年5月時，一名鄭姓女子在從日本大阪搭乘長榮航空航班返回桃園機場途中，因為煙癮發作，竟跑到廁所裡面抽電子煙，在被空服員發現後馬上報警處理，鄭姓女子也在降落後被逮補。桃園地檢署偵查後，依違反《民用航空法》起訴鄭姓女子並聲請簡易判決。太報 ・ 8 小時前
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人
信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人EBC東森新聞 ・ 8 小時前
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角
獨家／鄰居吼「你開門自己聞」！ 嫌店家燒金紙「臭」爆口角EBC東森新聞 ・ 9 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
美政府關門38天破紀錄 「航管人力不足」航班最多恐削減10%
美國聯邦政府停擺打破美國政治史上最長紀錄，即將邁入第38天。由於航管人力不足，美國聯邦航空總署（FAA）發布緊急命令，自美國東部時間7日上午6點（台灣7日晚間7點）起，實施航班削減4%的管制措施，並預中廣新聞網 ・ 1 天前
驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！民視 ・ 11 小時前
國二生遭班導掐肩害瘀青！ 家長怒控被針對
高雄一名國二生家長指控，孩子遭班導師針對體罰，僅因朝會與同學交談，肩膀就被捏到瘀青，甚至因擔任幹部常被挑剔，欲請辭卻被要求依「校規」記小過，但校長澄清根本無此規定。家長質疑導師報復，因先前曾質問老師未經通知留學生打掃，導致孩子遲到補習班。儘管其他學生讚老師「很好、很認真」，教育局仍將督導調查，若違規將依法究辦，體罰絕不容忍！TVBS新聞網 ・ 10 小時前