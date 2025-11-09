台中「51副」公車方便學生通學 今起上午增雙向2班次

〔記者蘇金鳳／台中報導〕方便市民上下班及興大附農學生通學，台中市「51副」公車自8月18日上路，近日再獲興大附農學生及家長反映，希望加開「51副」晨間班次，台中市政府交通局與豐原客運協調，今天將於平日上午6時至7時的通學時段，增加雙向共2班次，讓同學不必再因擠不上公車而遲到。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，8月中開始實施的「51副」公車，初期營運期間並無大坑端往興大附農方向的晨間通勤班次，學生須透過51路等服務路線，轉乘接駁至興大附農上學，經交通局盤點後，自10日起，「51副」公車將增加晨間通勤2班次，以優化學生通學服務。

廣告 廣告

交通局另外指出，自11月10日起，「51副」將增加晨間及下午時段班次服務。因應「51副」增加大坑端上午7時等班次，同步微調「51路」公車部分班次時刻；另外，「51路」及「51副」夜間班次時刻維持不變，仍持續服務夜歸民眾乘車返家。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

