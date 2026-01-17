台中「57蘿蔔日」登場！親子下田體驗食農教育迎新年

為迎接農曆新年到來並推廣在地農業文化，台中市政府農業局輔導梧棲區農會於今日上午在梧棲龍安宮及北方農田舉辦「57蘿蔔日-2026農趣拔蘿蔔活動」，透過活動將農業、飲食與環境教育，讓民眾動手體驗農事、享受農田樂趣。

貴賓採收蘿蔔趣。（圖／台中市政府）

農業局表示，蘿蔔盛產期在每年11月至翌年2至3月，雖然一年四季都吃得到，但冬季蘿蔔正好吃且全株都可食用。今日邀請親子家庭及一般民眾走進田間，透過親手拔蘿蔔的方式，實際體驗農作物採收的過程，深化民眾對農產業的認同與參與感，同時感受農村田園的樂趣與農民務農的辛勞。

拔蘿蔔全家樂。（圖／台中市政府）

農業局說明，這次活動透過寓教於樂的方式，讓參與民眾親近大自然，在拔蘿蔔的過程中認識在地、當季農產品，了解食材從產地到餐桌的歷程，進一步拉近消費者與產地之間的距離，落實食農教育精神。活動所使用的蘿蔔皆由農會規劃種植，提供民眾安心體驗採收樂趣。

民眾綠化植栽DIY。（圖／台中市政府）

活動當天同步規劃「農趣市集」，邀請在地青農設攤展售新鮮農產品與加工品，促進農產品行銷，提升消費量，進而帶動地方農業發展，增加農民收益，營造熱鬧溫馨的農村年節氛圍。參與者也能於社群媒體分享與宣傳，擴大地方農業與農產品的曝光度，發揮產業推廣效益。

民眾拔蘿蔔現場 。（圖／台中市政府）

今日活動，立法委員楊瓊瓔、農業局農會輔導休閒農業科長黃育珍、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會常務監事蔡全義、總幹事吳柏慧、梧棲區各里長、社區發展協會委員皆出席；立法委員顏寬恒、蔡其昌、市議員顏莉敏、王立任、陳廷秀、楊典忠也派代表共襄盛舉。

