台中 6科長全代理 捷工局挨批空殼
台中市捷運進入7線齊發時代，藍線土建工程預計明年動工，但市議員江肇國29日在議會質詢指出，捷工局今年1月成立至今10個月，6大科室竟全數沒有正式科長，全由股長代理，形同「空殼局」。捷工局長蘇瑞文指出，組織建置及人力配置尚在逐步完備階段，明年2月先補足土木建築科及工程管理科主管，其餘仍需一段時間。
台中市捷工局今年元旦成立，下轄6個科包含綜合規畫科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科。其中藍線土建工程由土木建築科負責，7線整體規畫則由綜合規畫科掌理。
江肇國昨指出，截至目前，捷工局6個科科長均懸缺，皆由股長代理，捷運工程局大喊「7線齊發」，結果是「6科全空」，成立至今已10個月，沒有1名正職科長，這樣的局處恐無法推動捷運建設。
江肇國進一步詢問現場地政局長曾國鈞、觀旅局長陳美秀，是否能接受底下科室完全沒有科長帶動業務？兩位局長苦笑說「不要為難我！」江肇國直言，台中要進入捷運時代，口號喊得震天響，回頭看捷工局卻是「空殼局」。
江肇國追問何時能補足人力，蘇瑞文表示，目前找不到人，明年2月會先補足土木建築科及工程管理科主管，全數補足則要一段時間。江肇國質問「那這麼早成立捷工局是為了什麼？不如先將預算凍結！」
江肇國最後要求副市長黃國榮向盧市長報告，應立即檢討人事制度，盡速補足專業人才，否則藍線都還沒動，就先卡在人力荒。黃國榮解釋說，捷工局是新成立單位，局長蘇瑞文也是新來的，目前科長原則上是代理，做得好會真除。
捷工局表示，一級單位主管任用須審慎，除專業工程職能外，亦須兼顧管理能力、跨單位協調、風險控管及廉能品德等多項要件，絕不以速成代替適才適所。目前組織建置及人力配置尚在逐步完備階段，為確保業務運作不中斷，由股長代理科長職務，局務及重大工程均務實推動，行政機能正常。
