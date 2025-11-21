台中+9猴網路嘴砲約談判！警車出現「秒改劇本」…20人集體落跑畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／台中報導

台中2男因網路口角相約談判，各自撂人到場助陣，結果警車出現，所有人落荒而逃。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中一名29歲李姓男子在網路上與21歲洪男起口角，兩人相約前往太平「921公園」談判，雙方各自撂人到場助陣，現場20多人劍拔弩張，但雙方大陣仗也引起巡邏警車關注。一行人原本氣勢洶洶，結果看到警車出現，全嚇得落荒而逃，腳底抹油速度之快，令人忍俊不禁。

深夜7車駛入921公園談判，現場眾人氣勢洶洶。（圖／翻攝自記者爆料網）

監視器畫面拍下，12日深夜1時許，7輛轎車陸續駛入太平區921公園，眾人陸續下車，園內頓時出現20多人，兩方人馬才剛到齊，正要開始談判嗆聲，結果下一秒所有人驚慌四散，紛紛衝回車上，落荒而逃。

一時間還有人不清楚發生什麼事，轉頭一看才發現，原來是警車來了。原本氣勢洶洶的兩派人馬，一瞬間全跑光，只剩警車跟在後方沿路蒐證，眾人腳底抹油速度之快，令人忍俊不禁。

由於雙方並未報警，事後警方調閱車籍資料以車追人，發現原來是李男（29歲）在網路上與洪男（21歲）起口角，雙方相約談判，李男找來5名友人助陣，結果洪男撂了10多人到場，雙方在半夜1點抵達公園正要開始談判，1點3分就被巡邏警車發現，一行人只好原地解散。

警方調查後，已通知李男等5人、洪男等8人到案說明，訊後依刑法妨害秩序之聚眾鬥毆罪、傷害罪等，將13人移送偵辦，並持續擴大清查在場助勢之其他涉案人到案。

