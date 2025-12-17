台中「AI首長班」完訓 盧秀燕親自參與培育80名高階主管

中市府與「輔仁大學人工智慧發展中心」及「台灣人工智慧發展學會」簽署三方合作備忘。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 台中市政府重視智慧治理與AI人才培育！繼今年8月由盧秀燕市長率市府局處一級主管參與首場「生成式AI首長班」，於16日舉辦第二場首長班，由鄭照新副市長及各局處主管共同參與學習。AI首長班共計市府31個局處、超過80位一級高階主管完成課程、取得培訓證書，展現市府團隊深化科技素養、以前瞻布局提升施政效能的決心。

中市府各機關首長與高階主管共同參與。（圖/記者廖妙茜翻攝）

鄭照新副市長表示，生成式AI正快速重塑各級政府的治理模式，盧秀燕市長對 AI 應用高度重視，並以實際行動展現推動決心，不僅親自參與首場「AI 首長班」培訓課程，更全程上課、投入討論，完全依照培訓規劃完成學習，並取得相關培訓證書。盧市長也多次強調，在科技快速演進的時代，政府首長必須以身作則，才能帶領團隊善用新科技，制定更具前瞻性的政策。

廣告 廣告

副市長鄭照新與講師合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

鄭副市長進一步指出，為接軌國際趨勢，數位發展局於今年10月率先與「輔仁大學人工智慧發展中心」及「台灣人工智慧發展學會」簽署三方合作備忘錄（MOU），建立緊密的政府數位人才培育夥伴關係。今年舉辦的AI首長班只是起點，未來將持續深化跨界合作，系統性規劃培訓課程，全面推動AI人才培育，協助市府團隊在科技治理的道路上穩健前行。

鄭副市長強調，展望未來，AI 不只是科技工具，更是解決市政痛點、提升治理效能的利器，期許各局處持續將AI深化應用於各自業務領域，攜手打造一座真正宜居、幸福且安全的智慧城市。

副市長鄭照新與講師合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數位局林谷隆局長指出，台中市在「AI 落地應用」方面已累積多項具體成果。例如，環保局運用AI與IoT技術進行監測，精準治理並守護城市空氣與水質；水利局整合上千座感測設備，全面提升水岸安全；建設局於國際賽車展演期間導入 AI 智慧巡檢車，高效辨識道路坑洞；運動局在國民運動中心導入「AI水域安全偵測系統」，不僅強化救生輔助，更榮獲「智慧城市創新應用獎」肯定。這些案例顯示，AI已實際融入市政運作，並逐步改變施政模式。

台中市政府舉辦第二梯「生成式AI首長班」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數位局說明，本次 AI 首長班講師陣容堅強，邀請中華民國人工智慧學會理事長蔡宗翰教授、輔仁大學謝邦昌特聘教授暨前副校長，以及TVBS吳楨文副總監擔任講師，分享AI發展趨勢與落地應用實務經驗；同時邀請合作備忘錄代表，包括輔仁大學AI發展中心陳麒文執行長及台灣人工智慧發展學會蕭凱元秘書長出席，共同見證市府推動數位轉型的里程碑。