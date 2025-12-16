台中「Hi8全城開趴」啟動 盧秀燕宣佈8大慶典接力嗨到過年
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
台中市政府今（15）日舉辦「台中Hi8 全城開趴」活動發布記者會，市長盧秀燕宣布，為搶攻年末觀光人潮與商機，台中歲末年初推出8項大型指標性活動，再加上跨局處主題活動，全城將暗藏「8」的巧思與驚喜，將台中打造成節慶首選城市，並以「Hi」象徵台中向所有市民與旅客熱情招手，誠摯邀請大家來到台中，一路玩到明年燈會，感受台中的城市魅力。
盧市長表示，歲末年終、新年將至，台中市府自跨年一路到農曆過年規劃8大慶典活動，包含多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，活動規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，同時結合台中購物節，透過大型活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機，展現台中打造全國最熱鬧、最好玩的城市風貌。
盧市長指出，活動期間祭出多項回饋好禮，包含百萬現金、百萬汽車及多家旅館提供的總統套房等大獎，並搭配多元抽獎機制，吸引全國民眾來台中旅遊、消費與住宿。市府也呼籲民眾，即日起即可安排來台中行程，把握購物節與耶誕嘉年華熱潮，提前預訂旅館，從跨年一路歡慶到過年，感受台中好看、好吃、好買、好住、好逛的城市魅力。
台中市政府新聞局說明，市府此次推出8項大型活動，包含綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗以及中台灣燈會。台中憑藉優越的地理位置、便利的交通與宜人的天候環境，已成為辦理大型戶外演唱會最受矚目的場地之一，再加上城市整體友善的氛圍，讓各類大型活動選擇在台中落地，並屢屢創下亮眼成績。
今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級卡司，以高「含金量」（金曲、金馬）的卡司陣容陪伴市民迎接新年。此外，華語搖滾天團五月天及頑童MJ116也相繼在台中洲際棒球場舉辦演唱會，並與台中捷運及各景點合作推出主題裝置，預計將引爆全城熱度，帶來「演唱會經濟」的強大效益。
而今年的台中耶誕嘉年華，更攜手日本年度虛擬角色大賞的《角落小夥伴》IP，在舊火車站與綠柳川打造台中歷年最長展期、最受期待的耶誕活動。另外，明年的中台灣燈會也將接力邀請國際知名IP登場，證明台中是活動人氣最旺的城市。
新聞局指出，除演唱會經濟外，最受市民喜愛的台中購物節也響應活動熱潮，鼓勵外縣市民眾來台中觀光、參加演唱會，將原本登錄發票期限12月25日，特別延長至明年2月3日，並加碼推出108萬大獎、8組8萬8以及百萬汽車等多項好康，期待帶動更強消費力道。
同時，為響應此次活動，觀旅局特別推出「來台中當總統-台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要在來台中住宿，即有機會獲得台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，享受如總統般的奢華假期。活動期間共2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日至115年2月3日旅宿業消費發票或收據，累計滿500元即可參加抽獎；第2階段115年2月15日至3月3日，民眾到中央公園參觀中台灣燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook抽獎貼文留言區即可參加抽獎。
而這次元旦升旗典禮，將由區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成共88名展旗手，一同展護全國最大尺寸的巨幅國旗進場，象徵國家與城市的新氣象。當天除發送5,000份宣導品及小國旗外，民政局將製作「中華民國國旗」及「台中Hi8 全城開趴」紋身貼紙一併發送給參與民眾。
新聞局表示，「Hi」代表著台中向所有旅客與市民傳遞的友善與溫暖，前（13）日正式開幕的綠美圖，打造閱讀、藝術與自然共融的文化地標，讓台中以文化之名走向世界，也歡迎大家到台中來朝聖國際級大師的偉大建築。此外，全市同步以Hi8主題布置，包括秋紅谷、豐樂雕塑公園、豐富公園、湧泉公園及台中公園等處，設置大型「8」字主視覺裝置；還有陽明大樓投影秀、東區協園好宅及太平育賢好宅外牆布置、高鐵廣告以及麗寶摩天輪「8」字燈光秀等，共同營造城市喜迎佳節的氛圍，讓台中「處處都在跟你說Hi」。
新聞局強調，「台中Hi8 全城開趴」不僅是一系列活動的串聯，更是城市魅力與能量的全面展現，誠摯邀請大家把跨年、元旦、中台灣燈會都留給台中，來台中感受熱情與活力的城市盛典。
今日記者會，盧市長、鄭副市長、秘書處長謝佳蓁、新聞局長欒治誼、觀旅局長陳美秀、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、水利局長范世億、農業局長李逸安、數位局長林谷隆、研考會主委林鼎超、中捷董事長顏邦傑、市政顧問張昭友、市議員劉士州、劦盛工程顧問公司經理賴懿貞、勤美誠品協力廠商三得電子公司代表經理林銘盛、台中金典酒店公關經理廖元祥、台中林酒店總經理陳偉綸 、台中港酒店總經理（台中市觀光旅館商業同業公會理事長）姜文偉、薆悅酒店業務經理陳右綺、業務助理廖婕妤、烏日璞旅營運協理李文文、福容大飯店（麗寶樂園）協理羅志德等人皆到場；立委江啟臣服務處、立委廖偉翔和議員黃馨慧服務處、議員林霈涵服務處也皆派代表到現場一同共襄盛舉。
更多FTNN新聞網報導
從黑手窟到鐵雕小鎮！「2025太平鐵工藝術節」開跑
年度文化盛典！ 「2025 神岡文化季」圓滿落幕
台中市府攜手消基會舉辦論壇 跨界聚焦AI時代防詐措施
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 52
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 101
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 97
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 25
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 263
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 288
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 110
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2