台中 YouBike遭塗鴉破壞，市府交通局報警、求償重懲不法。（圖：中市府檔案照片）

台中市YouBike每日使用人次近6萬，長期深受市民肯定，日昨卻發生民眾在車體上惡意塗鴉汙損，甚至將違規行為上傳至社群平台，市府交通局今天（12日）嚴厲譴責破壞公共資源的不法行為，已於第一時間掌握情況，要求營運廠商完成調查並對涉案會員停權處分，也同步報警，依法究責求償，捍衛公共自行車騎乘安全與市民權益。

市府交通局長葉昭甫指出，昨日在社群平台發現相關影片後，立即責成YouBike營運廠商展開調查，並於平台留言提醒該行為已涉及違規，要求上傳者下架影片，經營運單位到場檢視，初步確認共有2輛YouBike遭塗鴉及不同程度毀損，目前已將車輛送回檢修，後續將依毀損情形計算維修費用，並向行為人求償。對於影響公共自行車騎乘安全與服務品質的違法行徑，市府絕不寬貸。

葉昭甫表示，台中市推動YouBike公共自行車已逾12年，提供前30分鐘免費租借服務，累積騎乘人次突破1億2,000萬，目前全市建置近1萬3,000輛YouBike、約1,750處租借站點，遍布各行政區，每日約有5至6萬人次使用作為通勤、通學或轉乘接駁的重要交通工具，公共自行車已是城市公共運輸的一環，更是市民日常生活的一部分，任何蓄意破壞行為，都將影響整體服務品質與安全。

交通局說，依營運廠商微笑單車公共自行車租賃系統YouBike會員定型化契約規定，如有破壞或汙損自行車及相關設備，或以車輛從事危險行為，可能造成人身或財產損害者，營運單位得立即辦理服務變更、終止、暫停或中斷，並對違規會員予以停權處分，涉及刑事責任，亦移請警方依法偵辦。

交通局呼籲，YouBike屬公共資產，仰賴全體市民共同愛惜與維護，若有故意破壞或不當使用導致設備毀損情形，市府除嚴正譴責外，將依法報案追究賠償與相關法律責任，保障公共運輸安全與市民權益。（寇世菁報導）