台中1歲5個月男嬰疑嗆奶無呼吸心跳 送醫後不治

台中1歲5個月男嬰，今天上午疑嗆奶沒有呼吸心跳，送醫急救仍不治。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名1歲5個月男嬰，今天上午9點多，在家疑似因嗆奶沒有呼吸心跳，家人發現後趕緊報案，台中市消防局獲報火速派救護人員到場，抵達時發現男嬰已經沒有呼吸心跳，立即給予急救並送醫，但送醫後仍宣告不治，詳細死因警方將報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局今天上午9點47分接獲民眾報案，表示其1歲多的兒子疑似沒有呼吸心跳，立刻派遣救護人員到場，救護人員抵達時，發現1歲5個月的男嬰已經沒有呼吸心跳，立刻送醫急救，但仍宣告不治。

警方初步了解，男嬰出生後沒多久就曾接受手術，身體健康狀況不佳，今天餵奶疑似發生嗆奶後沒有呼吸心跳，初步檢視身上並未發現明顯外傷，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。

