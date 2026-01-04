台中1歲5個月男嬰疑嗆奶 送醫不治

即時中心／徐子為報導



今（4）天上午9點許，台中市1名1歲5個月男嬰，在家疑似因嗆奶OHCA（到院前心肺功能停止），家人發現後趕緊報案，台中消防局火速派救護人員到場送醫搶救，但仍宣告不治，詳細死因警方將報請檢察官相驗釐清。





媒體《自由時報》報導，台中市消防局今上午9點47分接獲民眾報案，家屬表示，其1歲多的兒子疑似沒有呼吸心跳，立刻派救護人員到場，救護人員抵達時，1歲5個月的男嬰已無呼吸心跳，立刻送醫急救，但仍宣告不治。



警方調查發現，男嬰出生後不久就曾接受手術，身體狀況不佳，今天餵奶時，疑似嗆奶後沒有呼吸心跳，警方初步檢視，身上並未發現明顯外傷。





