台中1注中1.3億大樂透 彩券行曝剛請回金雞

▲2月3日大樂透頭獎1.39億元，由台中市西屯區福恩里工業區一路34號「錢飛來彩券行」開出。（圖／GoogleMaps）

[NOWnews今日新聞] 第115000010期大樂透今（3）日開獎，台灣彩券公司也在晚上10點公布派彩結果，頭獎1注獨得1.39億元，由台中市「錢飛來彩券行」所開出。彩券行代理人蔡小姐接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，一周前才剛從南投竹山紫南宮請回一隻「開運金雞」坐鎮，沒想到就開出大樂透頭獎，應該是金雞帶來的好運。

這期大樂透開出的中獎號碼為06、14、32、33、39及43，特別號13，台彩也在晚間10時公布派彩結果，頭獎1億3940萬7512元，由1注獨得，開在台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓「錢飛來彩券行」。

彩券行代理人蔡小姐受訪時表示，這是這屆以來第一次開出頭獎，只是不知道是誰中獎，但她透露，一周前才剛從南投竹山紫南宮請回一隻「開運金雞」坐鎮，沒想到就開出大樂透頭獎。

據了解，南投竹山紫南宮的「開運金雞」，被認為是「招財金雞母」，寓意「金錢越加越多」，適合做生意或求財者，但需年滿20歲，向土地公擲出一次聖筊並添香油錢3600元請回，每日供奉茶水，有的還會供奉米，並需每年帶回「回娘家」過爐。

