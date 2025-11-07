台中1男客陳屍摩鐵房內 警封鎖現場採證

台中市北區一間摩鐵今（7）日上午9時許傳出死亡案件，一名男性房客被發現倒臥在房內，已無呼吸心跳。救護人員抵達現場後確認該名男子已明顯死亡，未進行送醫處理。警方目前已確認死者身分並封鎖現場，並由鑑識小組進駐進行採證工作，將報請檢察官及法醫相驗，詳細事發原因有待釐清。

救護人員抵達現場後確認該名男子已明顯死亡 。（資料照／中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

