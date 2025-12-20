台中1萬2債務談判變街頭血鬥！ 20歲青年遭誤撞成植物人

1萬2債務變18人大亂鬥，台中夜市驚現開車撞人成植物人。（圖 ／翻攝畫面）

台中大雅夜市今年4月發生一起驚悚的街頭暴力事件，本是為了1萬2000元債務談判，卻演變成18人聚眾鬥毆，最終造成1名20歲青年楊男腦部重傷，至今仍處於植物人狀態，檢方近日偵結，依殺人未遂及聚眾鬥毆罪嫌起訴曾男、劉男等7人，而受害方L男一派則獲不起訴。

事件發生當晚，曾男與L男（債務人賴男委託的友人）相約在大雅夜市進行談判，雙方共計18人到場，曾男一方準備多種兇器，包括西瓜刀、棍棒與角棍，打算伺機攻擊對方，劉男在現場看到一輛駛來的轎車時，誤認其中的乘客為對方人馬，便開車猛撞楊男與同伴廖男，楊男當場重度昏迷，造成嚴重腦部外傷，至今仍無法自主生活。

不僅如此，劉男隨後又對真正的目標韋姓男子駕車衝撞，導致韋男受傷、車輛撞停於電線桿下，劉男與同夥繼續持兇器攻擊其他人，造成多人受傷，現場宛如戰場，警方獲報後立即派遣快打警力15人到場，但當時鬥毆已結束，現場留下6名傷者，其中楊男最為危急，檢方調查認定，曾男劉男等7人不僅攜帶兇器聚眾鬥毆，還意圖傷害他人生命，因此依殺人未遂罪起訴。

