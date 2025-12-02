台中1長者搭公車遇煞車摔倒 昏迷送醫

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市1位長者今天搭乘公車要按鈴下車時，疑因公車司機煞車而摔倒在車內，警方表示，經救護人員初步急救後將長者送醫，目前長者仍昏迷搶救中。

台中市警察局東勢分局說明，上午10時51分許據報有民眾在公車上跌倒，隨即出動員警前往東勢區豐勢路公車停靠地點了解。

警方表示，到達現場時摔倒的長者已由救護人員實施急救，經了解84歲潘姓長者欲按鈴下車時，因謝姓公車司機煞車，而不慎摔倒昏迷，由救護車送醫救治。

警方指出，員警除到場管制交通，並對公車司機實施酒測，無酒精反應，長者經救護人員初步急救後送醫，已聯繫家屬前往醫院探視。據了解，長者仍然昏迷中，正持續搶救。

警方呼籲，搭乘公車欲下車時應等車輛停妥後，再起身下車，切勿在車輛行駛中任意走動，以避免車輛急煞，造成危險。（編輯：林恕暉）1141202