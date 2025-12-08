台中10大伴手禮票選開放報名 26日截止

（中央社記者郝雪卿台中8日電）第17屆台中市10大伴手禮票選活動開放報名，台中市工商發展投資策進會今天說，票選活動網路報名即日起到12月26日止，2026年1月10日到11日在市府廣場辦現場票選及市集活動。

工策會總幹事黃于珊下午在台中市政府舉辦記者會，立法院副院長江啟臣與中國國民黨籍立法委員楊瓊瓔出席，呼籲店家踴躍報名，還一起巡視現場展示攤位。

黃于珊說，為鼓勵更多店家參與，這屆分「糕餅烘焙組」與「特色文創組」，各取總分最高前10名，2026年1月7日到9日網路投票，1月10日到11日在市府廣場辦現場票選及市集活動，選出2026年台中10大伴手禮。

廣告 廣告

江啟臣表示，他就任立法院副院長後，常以台中10大伴手禮送國際友人，從糕餅、茶葉、酒類到文化創意類，店家互相競爭求進步，選出真正台中味，明天他將訪問新加坡，依舊要帶10大伴手禮，歡迎大家票選。

楊瓊瓔說，台中充滿活力希望，店家須闖多關才能脫穎而出，不是那麼容易，預估今年報名300家以上，大家一起展示台中特色。台中很多農特產，這次還增文創組，都是亮點，希望未來透過國內及國際交流有更多亮點。

台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東及台中市好禮協會理事長王曉薇說，會員們很關心10大伴手禮何時報名，今年還分2組，預計吸引更多店家報名，大家期待在10大伴手禮標章加持下更增銷量。（編輯：李明宗）1141208