台中10大測速桿取締5.7萬件 忠明南路「桿王」年抓9550件違規

西區忠明南路與忠明南路326巷口測速桿為桿王。（民眾提供／李京昇台中傳真）

為遏止超速、降低事故風險，台中市警局在全市設置百餘支固定式測速照相桿。統計顯示，去年前10大測速照相桿共取締5萬7539件，取締最多的是西區忠明南路與忠明南路326巷口的測速桿，全年開出9550張罰單。警方指出，多數設置地點位於筆直或下坡的重要幹道，事故與死傷人數已明顯下降，呼籲駕駛人遵守速限，別因一時超速傷了荷包也危及安全。

「測速照相桿王」由西區忠明南路與忠明南路326巷口奪下，全年取締9550件，位居全市第一。第2名則是東區旱溪西路一段300號、成功國小前路段，全年開出9459件；第3名為中彰快速道路4.8公里處（南北雙向），取締6392件。

廣告 廣告

其餘依序為五權西路二段1001號前、向上路三段418號前、永春南路往888巷口方向、文心南路近三民西路、松竹路一段360號前、太原路三段1225號以及東山路二段大坑國小往新社方向。

市警局交大指出，前10大測速照相桿設置地點，多為各行政區的重要聯絡道路，普遍具有車道寬敞、筆直或下坡等特性，駕駛人容易在不自覺情況下超過速限，因此成為取締熱點。

警方也強調，設置測速照相設備的成效已逐步顯現。統計顯示，設有固定式測速照相桿的24個行政區，114年1至10月交通事故死傷人數，較前年同期減少2417人，降幅約3.3％；而事故主要肇因中的「超速行駛」，案件數也較前年同期大幅減少111件，降幅接近5成，顯示測速設備對事故防制具有實質效果。

更多中時新聞網報導

PLG》野獸回歸三分彈無虛發 宰獵鷹

古天樂將來台 認證宣萱專治他

台中港離岸風場船舶中心 啟用