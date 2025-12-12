台中11月新遷入破千人全國最多 近半數彰化人、新北南漂逾300人

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市是全國第二大城，人口持續成長，根據內政部最新統計，光是11月，台中市就新遷入1135人，全國最高，總人口已達286萬8404人；民政局長吳世瑋指出，其中近半數來自彰化，有524人遷入最多，其次為新北市中漂320人，連北高也有不少人遷入，台北市230人及高雄市210人。

此外，台中市目前29個行政區中，以北屯區人口數最多，由於捷運綠線通車等因素，人口數快速成長，單北屯區人數已逾31萬人，但吳世瑋指出，在11月的淨遷入人口中，以遷入梧棲區人數最多，佔319人，其次為太平區204人，顯示兩區新興起，熱門的北屯區163人、西屯區131人及南屯區82人。

吳世瑋指出，此5行政區均具備便捷的交通條件，鄰近高速公路、快速道路，同時也是近年重劃推動與商辦聚集的重點發展區域，多項利多帶動建商推案造鎮，成為外縣市民眾移居台中的首選區。

吳世瑋指出，因中部生活圈，不少鄰近縣市的人在台中就學就業後，選擇遷入台中市，台中市上個月新遷入人口以彰化縣遷入人數最多，達524人，佔46%，另南投縣遷入267人，排第三名；至於新北市320人，排第二名，連北高也有不少人遷來台中，台北市230人及高雄市210人。

