台中11月淨遷入1135人 全國最高

台中市是一座宜居城市，近年人口持續攀升，今年11月單月，淨遷入1135人為全國最高，社會增加率更居六都之冠，以彰化縣遷入人數524人最多，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人。截至目前，台中市總人口超過286萬8404人，展現強勁的磁吸效應。

台中近年在大型建設與軌道經濟帶動下，以捷運路網擴張為核心，帶動聯開案與商辦投資熱潮，加上台中海洋館、綠美圖及國際會展中心等重大建設陸續完工，不僅豐富市民的經濟與文化生活，也大幅提升中台灣的策展能量與城市競爭力。

廣告 廣告

根據內政部統計，今年11月，台中單月淨遷入1135人為全國最高，社會增加率更居六都之冠。民政局長吳世瑋表示，以彰化縣遷入人數524人最多，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，台中宜居生活環境不僅吸引中部縣市民眾移入，也深受其他五都人青睞。

吳世瑋提到，在11月的淨遷入人口中，前五大行政區以梧棲區319人居首，其次為太平區204人、北屯區163人、西屯區131人及南屯區82人，此五行政區均具備便捷的交通條件，鄰近高速公路、快速道路，同時也是近年重劃推動與商辦聚集的重點發展區域，多項利多帶動建商推案造鎮，成為外縣市民眾移居台中的首選區。

台中是全國第二大城，光是11月，雙北共計550人移入台中，吳世瑋認為，台中不僅獲中部鄰近縣市民眾青睞，相較於雙北的高房價，台中成為北部人定居的新選擇。截至目前，台中市總人口高達286萬8404人，展現強勁的人口磁吸效應。

民政局表示，城市進步的同時，市府致力打造全齡友善的宜居環境，7年來，公托從5處增加到46處、親子館從4處擴增至20處，公幼也增加至280班，明年更推動「台中愛胎萬計畫」，持續補助生育前兩名子女的家庭每胎兩萬元，第三胎起逐胎加1萬元；此外，老人健保全額補助以及六都最優的「敬老愛心卡」等，讓台中成為更幸福、宜居的城市。