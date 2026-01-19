台中11歲女童大叫後昏迷亡 驗出「B19病毒」...無有效療法

台中11歲女童猝死案，身上驗出B19病毒，該病毒會導致患者顏面出現出疹性紅斑。（示意圖，非當事女童／翻攝自日本厚生勞動省官網）





台中市一名11歲女童日前與父母外出，卻在車內大叫一聲後陷入昏迷，緊急送醫治療仍在12日宣告不治。經台中地檢署相驗，初步判定女童為多重器官衰竭，進一步從女童身上驗出「細小病毒B19（Parvovirus B19 ，簡稱B19病毒）」陽性反應，研判是該病毒引發急性心肌炎，進而導致多重器官衰竭身亡。

B19病毒是什麼？感染症狀曝光

根據疾管署資料顯示，B19病毒在1974年被發現，後經研究證實，B19病毒就是引起俗稱「第五病（nfth disease）」的傳染性紅斑症（Erythema infectiosum）之病原體，其主要特徵是在顏面（尤其是臉頰）出現出疹性紅斑，在數天內擴散至軀幹，四肢呈現網狀紅斑，另一主要症狀為關節炎。

疾管署指出，感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4至20天，若為無疹性單獨發燒約 7至10 天；病毒主要存在於血液中，但在病毒血症期則存在於口腔內（唾液）及尿液中，並由這兩處排出，本症是藉由飛沫或接觸經氣道感染，有時也可藉輸血感染。

疾管署表示，目前此疾病尚無有效之特異療法，若有高度貧血發生時，可對病患進行紅血球輸血治療；若有持續感染狀態發生時，可自靜脈注射免疫球蛋白，以減少血中病毒量。

11歲女童尖叫昏迷 家屬忍痛拔管

回顧整起案件，該名台中11歲女童大約在1個月出現感冒症狀，雖有求醫卻一直未能治癒，11日與父母外出時獨自下車購買包子，回到車內後突然大叫一聲，隨後陷入昏迷，家屬緊急將她送醫，然經多日搶救病情持續惡化，家屬最終在12日決定拔管。

