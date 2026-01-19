台中11歲女童大叫後猝死！驗出「B19病毒」 蘋果臉是病徵、無藥可治

疾管署。游騰傑攝



台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近一個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救兩天仍不治，最新消息傳出女童檢出微小病毒B19陽性。疾管署今（1/19）日表示，檢體雖已有初步結果，但最終結果將由檢察官統一發布，疾管署不會對外公布，強調「目前已經進入司法相驗程序」。

疾管署副署長林明誠表示，檢體已分送多個單位檢驗，中央實驗室雖掌握部分檢驗資料，但最終結果會直接提供給檢察官及法醫研究所進行核驗，由檢察官統一發布。他強調，中央實驗室僅負責其中一部分檢驗，所有資料都需經司法相驗程序整合後才能對外說明，因此中央不會自行公布結果。

微小病毒B19會引起「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum），主要透過飛沫傳染。常見症狀包括發燒、流鼻水等類感冒症狀，之後臉頰可能紅腫，呈現「蘋果臉」的特徵。

台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎也指出，此病毒多影響5至18歲青少年，病程通常溫和，發燒往往不厲害，只是外觀看起來有點奇怪。他說，傳染性紅斑症目前無藥物或疫苗可治療，預防方式與流感、新冠相同，包括勤洗手、避免人多擁擠場所及戴口罩。台灣過去經驗顯示，此病約每十年會出現一次群聚感染，少見大規模流行。

針對高風險族群，李秉穎提醒「孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全三類人風險較高」，孕婦若在第一孕期感染，可能導致胎兒畸形；因病毒會破壞骨髓的造血細胞，慢性貧血者、免疫功能不全者，可能導致嚴重的貧血，有時休克甚至死亡，一般民眾不必過度恐慌，只要平時做好防護、出現症狀及時就醫，問題往往不大。

