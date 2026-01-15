中部中心／綜合報導

台中市發生一起離奇意外！一名11歲女童，出現感冒症狀大約1個月左右，能正常生活，期間還到中國旅遊，10日和爸爸出門時，趁著加油空檔下車買包子，買完上車，突然大叫一聲後昏迷，送醫搶救並裝設葉克膜，家屬最後忍痛拔管。檢方今天會同法醫解剖，釐清死因。

家屬踏著沉重的步伐，跟隨檢調人員，走進解剖室，





台中11歲女童大叫一聲後離奇昏迷亡 檢方解剖釐清死因（圖／民視新聞）





戴著口罩帽子，難掩悲痛情緒，這位爸爸在10日當天，載著自己11歲女兒開車出門，途中暫停一間加油站加油，小女孩，趁著空檔，下車買包子，沒想到買完上車後，她卻突然大叫一聲，接著就陷入昏迷，爸爸趕緊將她送到鄰近的台中市立老人復健綜合醫院急救，接著又轉往中國附醫兒童醫院搶救。

根據了解，這名女童，一個多月前，就出現咳嗽、感冒的症狀，但都能正常生活，期間還和家人一起到中國旅遊，不過回台後狀況沒改善，甚至還出現心臟不適。案發當天，醫療團隊發現，女童出現嚴重腦缺氧及肺水腫，為她裝設葉克膜搶命，但還是不見好轉，家屬強忍悲痛，在12日決定拔管，





11歲女童狂咳月餘 赴中國旅遊返台 突發不適送醫不治（圖／民視新聞）





目前全案朝疾病致死方向偵辦，還需等完整解剖報告出爐，才能釐清女童確切死因。

