台中11歲女童突尖叫倒下離奇猝逝 法醫研判死因可能是這個

台中市日前發生一起11歲女童離奇猝逝事件，引發關注。示意圖。（取自pixabay）





台中市日前發生一起11歲女童離奇猝逝事件，女童本月10日隨父親外出途中，於車內突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍於12日宣告不治。由於死因不明，家屬難以接受，台中地檢署今天（15日）會同法醫進行解剖，初步判定為多重器官衰竭，並已採集器官組織送驗，將進一步釐清確切死因。對此，法醫高大成認為，應為感冒病毒引發的心肌炎，雖然過去曾有類似案例，但發生機率極少。

檢警調查指出，女童當天行經加油站時，曾自行下車購買包子，過程並無異狀，返車後卻突然尖叫倒下失去意識。女童送醫前已幾乎無生命跡象，院方診斷出現嚴重腦部缺氧與肺水腫，歷經2天搶救仍回天乏術。據了解，女童過去一個多月持續有感冒、咳嗽症狀，期間曾隨家人赴中國旅遊，返台後症狀未完全痊癒，但日常生活並未受到明顯影響。

針對女童突然倒下的原因，法醫高大成指出，臨床上不排除感冒病毒引發心肌炎，進而造成心律不整、心室顫動導致心跳停止，過去曾解剖過4個案例，雖然此症狀發生機率不高，但初步研判99%符合女童病史與肺水腫等症狀頗為明確，不過確切死因仍須待解剖檢驗結果出爐才能確認。（責任編輯：殷偵維）

