台中11歲女童買完包子突「大叫」昏迷搶救不治 1/15下午解剖

台中市一名11歲女童，10日與父親外出行經加油站時，下車買包子上車後突然「大叫一聲」昏迷不治，檢察官已安排15日下午進行解剖釐清死因。

女童買完包子後上車「大叫一聲」旋即昏迷，搶救3天不治，圖非當事新聞救護車。（圖／示意圖／中天新聞）

據了解，該名女童近一個多月來有感冒、咳嗽症狀，期間仍能正常生活，與家人前往大陸旅遊，返台症狀未完全痊癒。事發當天，父親開車到太平區樹德路加油站加油，女童自行下車到附近購買包子，外觀看來並無異狀。

豈料，她一上車便突然驚叫，隨即陷入昏迷，心急如焚的家屬先自行將女童送往台中市立老人復健綜合醫院急救，隨後再由救護車轉送中國醫藥大學附設兒童醫院全力搶救。

廣告 廣告

醫療團隊發現女童送醫時已無生命反應，緊急裝設葉克膜搶命，但她仍出現嚴重腦部缺氧及肺水腫等情況，經搶救未見好轉。家屬最終忍痛於12日決定拔管，宣告不治。初步判斷疑似心肌炎。

警方接獲通報後報驗，台中地檢署檢察官13日已完成相驗，初步未發現外力介入跡象。案件朝疾病致死方向偵辦，檢察官擇定15日下午解剖，釐清確切死因。

延伸閱讀

土方之亂！可寧衛一字鎖跌停 兇手找到了

土方之亂！可寧衛鎖死51.9元 法人揭露未來三大金雞母與潛在風險

土方之亂受惠股！連兩日上演5燈獎 可寧衛「熱爆」10萬買單排隊買不到