台中11歲女童離奇猝死今解剖 高大成曝「叫一聲」原因：恐為心肌炎

記者潘靚緯／台中報導

台中一名11歲女童，感冒咳嗽一個月未癒，前陣子跟家人到中國旅遊，返台後症狀加劇離奇猝死，法醫今解剖查明詳細死因。(圖／翻攝畫面)

台中市一名11歲女童咳嗽快一個月未痊癒，期間曾與家人赴中國旅遊，不料返台後疑似導致症狀加劇，持續咳嗽，日前女童與家人外出，一買完包子上車後，突然在車內大叫一聲後陷入昏迷，經搶救12日宣告不治，今（15）日下午進行解剖，釐清真正死因。法醫高大成指出，依照女童病史推斷，有很高機率是感冒引起心肌炎造成死亡。

據了解，女童約在1個月前出現感冒症狀，經治療後並未完全康復，日前與家人前往中國旅遊，期間疑似症狀加劇，返台後持續咳嗽、心臟不適。這個月10日女童父親開車載她外出，途經一處加油站加油，女童獨自下車到附近買包子，買完上車後不久，突然大叫一聲，陷入昏迷、失去生命跡象。院方使用葉克膜急救2天，但女童病況急轉直下，因肺水腫、腦部缺氧等病症，家屬忍痛拔管。

法醫高大成研判，11歲女童很可能是感冒引起心肌炎造成猝死。(圖／翻攝畫面)

法醫高大成表示，依據女童送醫時出現肺水腫的症狀來看，表示心臟狀況已經不太好，發生肺水腫像是把人丟進水裡一樣，會喘不過氣。加上女童有感冒咳嗽病史，研判是濾過性病毒造成心肌炎猝死的可能性很高。至於女童失去意識前，突然叫很大一聲，應該是突然間喘不過氣，「奮力發出求救」。只要解剖時抽取心臟肌肉出來檢驗，就能判定是否為心肌炎。

高大成指出，感冒時若發現自己心跳突然跳很快、很不舒服，甚至喘不過氣來，就要懷疑有感染心肌炎的可能。但幼童往往不知道如何表達、說出症狀，導致家長容易疏忽，若孩童感染心肌炎，嚴重的話只要3天就有致死可能。成年人雖然免疫力較好，若感染心肌炎，經過藥物治療、休息，不至於死亡，但若是在感冒的狀況下，還勉強自己去運動強身，導致心臟跳動過快超過負荷，發生心律不整，就有致死危險，不可輕忽。

