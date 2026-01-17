台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：99%是它、嚴重3天就致命

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市北屯區驚傳一起孩童猝逝案。一名11歲女童日前與家人前往中國旅遊時感冒，返台後10日和父親出門買包子回到車上時，竟突然尖叫一聲隨即昏迷，經緊急送醫裝設葉克膜搶救2天仍宣告不治。對此，法醫高大成說明，根據女童病史研判，極可能是感冒引發心肌炎而猝死，且嚴重的話「3天內就可能致命」。

法醫高大成說明，根據女童病史研判，極可能是感冒引發心肌炎而猝死，且嚴重的話「3天內就可能致命」。（圖／翻攝畫面）

據了解，女童去年（2025）12月就出現流感症狀，期間曾與家人前往中國大陸旅遊，返台後咳嗽1個多月仍未好轉。這起事件事發於本月10日中午，女童家住台中市北屯區，父親當日開車載她外出，行經太平區加油站時，父親停車加油、女童獨自下車到對面買包子，未料女童回到車上沒多久突然大叫，接著便昏迷不醒，家人見狀緊急把她送到醫院，經院方緊急裝設葉克膜搶救後，女童仍嚴重腦部缺氧與肺水腫，在12日宣告不治。

廣告 廣告

經醫療團隊診斷，女童送醫時已出現嚴重腦部缺氧與肺水腫，病況迅速惡化。由於死因不明，台中地檢署於15日會同法醫進行解剖相驗，初步排除外力介入，並發現有多重器官衰竭現象，現已採集器官組織送驗，關鍵死因仍待鑑定釐清。

對此，法醫高大成指出，根據女童長期感冒病史與肺水腫等症狀，研判可能是濾過性病毒引發心肌炎造成心律不整、心臟驟停，「我認為有99%的可能性是心肌炎造成的死亡」，他表示，只要在解剖時取出心臟肌肉化驗，就能確認是否有心肌炎。

高大成進一步說明，心肌炎會導致心臟跳動功能無法正常運作，導致心臟衰竭和肺水腫「溺水一樣」，至於女童臨終前的大叫，他認為極可能是因急性呼吸困難發出的本能反應。「年輕人有活力，會喊出來，但大人反而可能直接倒下。」

高大成提醒民眾，感冒期間若出現胸悶、心跳異常加快或呼吸困難等症狀，就必須高度警覺次否有心肌炎的風險。尤其孩童較難表達清楚身體不適，家長更要提高警覺。他直言，倘若孩童感染心肌炎，嚴重的話「3天內就可能致命」，呼籲感冒期間務必充分休息，避免進行劇烈活動。

更多FTNN新聞網報導

張文畏罪自殺？ 高大成曝如何查出墜樓意圖關鍵

台中男衝撞鐵板燒店亡「頸有恐怖15公分刀傷」 高大成曝2推測：恐遭人追殺

9億CEO男陳屍北市永吉路豪宅「身旁女子遭疑非女友」 高大成推估死因：不常見

