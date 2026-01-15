台中11歲女童「大叫一聲」昏迷不治 解剖死因出爐

台中11歲女童「大叫一聲」昏迷不治。示意圖。廖瑞祥攝



台中市一名年僅11歲的女童，近一個月來出現咳嗽、感冒等不適症狀，就醫檢查未見明顯異常，之後仍隨家人前往中國旅遊。返台後，女童症狀疑似加重，未料本月10日與父親外出途中突然昏迷，經緊急送醫並裝設葉克膜搶救，仍於12日不治身亡。檢警今（1/15）日會同法醫完成解剖，初步研判死因為多重器官衰竭，已排除外力介入，確切死因仍待鑑定報告出爐。

檢警調查，女童約一個月前出現咳嗽、感冒症狀，家屬曾帶她就醫，肺部X光檢查結果並未顯示明顯異常。女童之後還是正常生活，還曾經隨家人去中國旅遊；然而返台後，她仍有感冒情形，並曾出現身體不適狀況。

本月10日，女童父親開車載她出門，途中行經太平區加油站時，父親加油，女童則下車買包子，未料她回到車上後，突然大叫一聲，隨即失去意識昏迷。父親見狀立刻將女童送往北屯區台中復健綜合醫院急救，院方隨即轉診至中國醫藥大學兒童醫院搶救，並緊急裝設葉克膜維持生命。

院方指出，女童昏迷時已出現嚴重缺氧情形，後續併發肺水腫及多重器官衰竭。經連日搶救，病況仍未好轉，最終於12日上午宣告不治，家屬忍痛決定拔管。

台中地檢署13日完成相驗後，因家屬希望進一步釐清死亡原因，檢察官今下午率同法醫前往崇德殯儀館進行解剖。女童父親獨自到場，全程神情凝重，未發一語。

檢方表示，法醫已依程序採集器官組織並進行切片，送交法醫研究所鑑定，目前初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，待鑑定報告完成後，將據以確認確切死因並核發相驗屍體證明書。

