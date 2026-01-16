台中11歲女童「大叫一聲」猝逝！檢相驗 初步死因曝

檢方解剖以釐清女童死因。（圖／東森新聞）





台中市11歲女童猝逝，檢警昨（15）日會同法醫及家屬完成相驗與解剖程序，初步死因曝光，已排除外力介入可能，相關器官組織也已採集送交法醫研究所進一步鑑定，待完整解剖報告出爐後，將據以核發相驗屍體證明書。

「大叫一聲」猝逝 搶救多日救不回

回顧案情，11歲女童與父母外出時，獨自下車購買包子，返回車內後突然大叫一聲，隨即倒地昏迷。家屬緊急將她送醫搶救，後續轉至中國醫藥大學附設醫院兒童醫院治療，仍於12日不幸宣告不治，突如其來的變故讓家屬難以接受。

醫師指出，女童送醫時已出現嚴重腦部缺氧與肺水腫等狀況，醫療團隊一度以葉克膜維持生命，但病情持續惡化。經多日搶救後，評估已無法挽回，家屬最終忍痛決定拔管。女童身上的粉色外套、上衣及一雙灰色球鞋，也隨同放入屍袋中。

女童死因曝光

昨日下午1時，由檢察官廖志祥率同法醫前往崇德殯儀館，會同警方與家屬進行解剖。檢方說明，目前僅能初步判定為多重器官衰竭，實際致病原因仍需透過病理切片與相關鑑定結果才能最終確認。

