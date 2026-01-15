台中11歲女童「大叫一聲」離奇猝逝 初步解剖死因曝光

台中一名11歲女童離奇猝死。示意圖。（photoAC）

台中一名11歲女童感冒咳嗽近月未好，但期間仍可正常外出、出國旅遊，怎料10日與父親外出買東西，竟突在車上「叫了一聲」身亡。對此，檢警今（15日）會同法醫、家屬進行解剖，檢方初判死因為多重器官衰竭，已排除外力介入可能。

台中地檢署今同檢察官廖志祥到崇德殯儀館，會同法醫、警方以及家屬於13時進行解剖，其器官組織常規採樣做切片送法醫研究所續行鑑定，目前初判死因為多重器官衰竭，排除外力介入，後續將等解剖鑑定報告出爐，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。

11歲女童生前感冒持續1個多月與死因有關？

回顧整起案件，11歲女童近期有出現些微咳嗽症狀，但程度未特別嚴重，且可正常外出，還能與家人一同赴中國旅遊，返台後數日，仍有感冒情況，並出現心臟不適，卻沒想到女童10日當天跟著父親一同外出買完包子，怎料，女童一上車突「大叫一聲」便昏迷無生命跡象，然而女童送往醫院搶救，經院方裝設葉克膜搶命3天，最終仍不幸身亡。

更多鏡週刊報導

桃園女師昏倒控遭揉胸舌吻 保全「摟懷裡CPR」挨告！判無罪關鍵曝光

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒