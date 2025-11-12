台中11/12颱風假 山海線醫院門診運作報你知
〔記者張軒哲／台中報導〕鳳凰颱風步步進逼，台中市政府宣布今(12日)停班課，童綜合醫院今日指出，依規定於11月12日(星期三)全天停止正常門診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。
童綜合醫院今日指出，慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「鳳凰颱風特別門診」(掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點)，由急診醫師依病情狀況，先開立最多七天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。
光田醫院今日指出，早、午、晚正常門診看診，急診、手術、住院、血液透析皆正常運作。大甲 李綜合醫院指出，今日門診正常營運，僅少數中榮支援的醫師停診。
台中市山線部分，豐原醫院日間門診上、下午正常看診，夜間門診停診，急診24小時服務。台中慈濟醫院表示，上、下午正常看診，夜間門診停診，大廳疫苗一站式接種站因颱風假停止服務。
